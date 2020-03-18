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Що не можна робити, якщо у вас жирна шкіра

Що не можна робити, якщо у вас жирна шкіра
01:20 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Які і призводять до небажаних наслідків.

Володарки жирного типу шкіри вважають, що їм катастрофічно не щастить: жирний блиск, розширені пори, вугрі, прищики і т. д. змінюють один одного і зовсім не дають розслабитися. Однак, косметологи стверджують, що всі перераховані вище проблеми виникають не від того, що у прекрасної половини людства жирна шкіра, а тому що дівчата не вміють за нею доглядати, інформує Ukr.Media.

Сьогодні ми розповімо вам, про найпоширеніші помилки у догляді за таким типом шкіри, які і призводять до небажаних наслідків.

Помилка №1. Не користуєтеся засобами з УФ захистом

Відвідуючи солярій або загоряючи на відкритому сонці, багато дівчат сподівається позбутися від вугрової висипки і прищів. Дійсно, вплив ультрафіолетових променів має таку силу. Ось тільки мало хто замислюється про те, що сонячні промені, не просто підсушують прищі, але і геть висушують шкіру обличчя. Це призводить до активної роботи сальних залоз і вироблення жиру. Щоб цього уникнути, достатньо використовувати сонцезахисні засоби в жарку пору року.

Помилка №2. Захоплюєтеся засобами для проблемної шкіри

Безумовно, жирну шкіру можна назвати проблемною. Але часом перебір косметичних засобів для такої шкіри може стати джерелом появи нових проблем. У багатьох з них міститься спирт, який пересушує ніжну шкіру обличчя, і особливо область навколо очей і щік. Та ж історія і з саліциловою кислотою: вона ефективно очищає пори і зменшує запалення, але при цьому призводить до пересихання шкіри і появи підшкірних запалень.

Помилка №3. Не зволожуєте шкіру

Часто представниці прекрасної статі впевнені, що їх жирній шкірі ні до чого додаткові зволожуючі креми і сироватки, нібито вони закупорюють пори. Але, косметологи стверджують, що це неправда. Будь-якому типу шкіри потрібно достатнє зволоження, просто потрібно підібрати правильний засіб. Наприклад, для жирного типу потрібна косметика, у складі якої є кераміди і гіалуронова кислота. Ці компоненти сприяють підтримці рівня жиру і вологи в шкірі обличчя.

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Помилка №4. Часто очищаєте шкіру

Четверта помилка — це надмірне очищення шкіри. Сальні залози виробляють жир в першу чергу для захисту нашої шкіри, він грає роль бар'єра, зберігаючи вологу, підтримуючи кислотно-лужний баланс, і при цьому перешкоджаючи проникненню пилу і бруду. Тому, намагаючись позбавитися від жирного блиску, дівчата часто перестараються з очищенням шкіри гелями, скрабами і пілінгами. Цими засобами і процедурами вони знищують природний бар'єр і збільшують свої шанси заробити запальний процес.

Помилка №5. Ви вмиваєтеся «неправильною» водою

Суперечки про те, якою саме водою потрібно вмиватися тривають нескінченно. Деякі кажуть, що найкраще рішення — це вода низької температури, інші стверджують, що вмиватися потрібно виключно гарячою водою. Однак, обидва ці твердження неправильні. Фахівці радять використовувати злегка теплу воду кімнатної температури. Це ідеальний варіант, оскільки комфортна температура не шокує шкіру і не порушує її роботу.

Присікаючи всі помилки, описані вище, незабаром ви помітите, що ваша шкіра відповість вам вдячністю і квітучим виглядом.

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Косметология, Шкіра, Жінки, Жирна шкіра, Догляд за обличчям.
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