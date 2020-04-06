Шукаєш, що почитати на карантині:для тебе добірка найцікавіших книг

1 Тетяна Давиденко. "Країна призначення" Це подорожні нотатки з кількох десятків країн та міст, написані у формі листів, ще й від імені Ведмедя Степана. Така незвична форма добре спрацьовує і робить історії емоційними, бо оповідач дуже допитливий, добрий, ще й знавець історії та сучасної української літератури і з великим почуттям гумору. А ще книжка містить чимало корисної інформації, до прикладу, де у Варшаві можна знайти неймовірний торт з меренги. Географія подорожей широка – тут розповіді з Кенії чи Дрогобича, з крайньої точки землі на мисі Рока у Португалії чи з Севастополя, з Греції чи Харкова. Якщо коротко, то це дуже добра книжка для читачів будь-якого віку, яка допоможе забути про паніку і трохи помріяти про майбутні мандри.

2 Памела Дракермен. "Дорослих не буває. Історія дорослішання на середині життя" Переклад Ірини Листопад і Анни Оксентюк, Видавництво Yakaboo Publishing Памела Дракермен – американсько-французька письменнця та журналістка.

3 Вона відома у всьому світі за книжкою "Французьке виховання", у якій вона розглядає підходи до батьківства. Тарас Прохасько. "Так, але" Видавництво Meridian Czernowitz Медитативність і спокій – це дуже часто про твори Тараса Прохаська. Найсвіжішу збірку оповідань письменника, за яку йому вручили Шевченківську премію, теж можна охарактеризувати у такий спосіб. Це 34 історії-роздуми, про дуже прості речі, які нас оточують чи явища, за якими ми можемо спостерігати, але все це під пильним поглядом автора набуває нових сенсів. Зокрема пише – про щоденну фізкультуру, про прогулянки містом, про сорти яблук і способи відпочинку, про місто і про природу, про щастя і достаток. Всі ці рефлексії Прохаська цілком вписується концепцію популярного сьогодні тренду усвідомленості (mindfulness).

4 Абір Мухерджі. "Людина, що підводиться", "Необхідне зло" Переклад Світлани Орлової. Видавництво "Фабула" Перша книжка англійського письменника Абіра Мухерджі "Людина, що підводиться" викликала великий захват серед читацької аудиторії, а наступний роман "Необхідне зло" тільки посилив інтерес до творчості цього письменника. Щоб виділитись на фоні інших зірок детективу у Британії, треба справді запропонувати щось незвичне. У цьому випадку це не суто англійське вбивство. Головний герой – капітан Сем Віндгем вирушає у відрядження зі Скотланд-Ярду до Індії, зокрема до похмурої Калькутти. Його напарник – місцевий сержант Банерджі, якого він називає "Не Здавайся". Події в обох книжках відбуваються на початку 20 рр. ХХ ст. у період англо-індійської історії. У першій книжці вони розслідують вбивство двох посадовців. Знайти вбивцю це те, що далось їм з боєм і пригодами. Натомість у другій історії наші детективи розслідують загадкове вбивство сина магараджі, спадкоємця престолу. І щоб розкрити вбивцю капітан Віндгем і сержант Банерджі відправляються до королівства Самбалпур, яке називають долиною дімантів та розкішних палаців.

5 Джон Ле Карре. "У розшуку" Переклад Тетяни Савчинської. Видавництво Старого Лева Нарешті книжки Джона Ле Карре почали виходити в українському перекладі. Авторові майже 90 років і вже кілька десятиліть він є зіркою у жанрі шпигунського трилеру. До речі, українською також вийшов його знаменитий "Нічний адміністратор", на основі якого було не так давно знято однойменний серіал. "У розшуку" була написана ще у 2008 році, події відбуваються у Німеччині, у місті Гамбург. Сюди потрапляє головний герой – молодий чеченець Ісса. Він вирвався з полону, пережив знущання, голод і втрату найближчих. У Європі він хоче про все це забути і стати лікарем, щоб рятувати інших людей. Раптом він дізнається, що його батько, який був злочинцем, залишив йому великий спадок. Його переслідують спецслужби, але й знаходяться і ті, хто допомагає. Чи з благими він намірами прибув до Німеччини? Чи не подвійний агент? Чи самостійно планує свій теракт?

6 Тут чимало інтриг, таємниць, великої політики та ігор спецслужб. Люсі-Мод Монтгомері. "Енн із Зелених Дахів" Переклад Анни Вовченко. Видавництво "Урбіно" Всі книжки Люсі-Мод Монтгомері – про добро. Події у першій і найбільш популярній книжці з серії про Енн Ширлі розгортаються на фермі Зелені Дахи та на острові Принца Едварда. Одинадцятирічна сирота випадково потрапляє до Метью й Марілли Катбертів, брата і сестри, які вже у старшому віці. Вони вирішили її вдочерили і після цього їхнє життя змінюється, та й не тільки їхнє.

7 Енн Ширлі має багату уяву, вміє потрапляти у різні пригоди і попри це тішити і допомагати всім, хто поруч. Без вікових омежень. Зденєк Їротка. "Сатурнін" Переклад Ірини Забіяки. Видавництво "Комора" Зденєк Їротка (1911-2003) – відомий чеський письменник. Він писав фейлетони, сатиричні художньо-публіцистичні тексти, та радіоп’єси. Один з його великих гумористичних романів "Сатурнін" у Чехії став національним бестселером і зберігає свою популярність досі. Якщо вам хочеться легкого, веселого і небанального чтива, то це саме ця книжка. Оповідач цієї історії, молодий чоловік, наймає собі слугу, якого звати Сатурнін. Він, натомість, щоб служити йому, втягує свого господаря у найрізноманітніші пригоди.

8 Тут і подорожі на кораблі, і закоханість, літо, авантюри і, головне, багато свободи і радості від життя. Тара Шустер. "Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалось" Переклад Ірини Вікирчак. Видавництво Yakaboo Publishing Якщо так хочеться поговорити з подругою чи поділитись з психологом про наболіле, але ні одне, ні інше не виходить організувати, то ця книжка може допомогти. Авторка Тара Шустер, яка працює в американській індустрії розваг, відверто розповідає про свої проблеми та як вона збирала себе докупи.