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Молода письменниця перемогла у літературній премії Олега Чорногуза

Молода письменниця перемогла у літературній премії Олега Чорногуза
18:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини культури:Переможця літературної премії для гумористів ім. Олега Чорногуза, власницею «Білого СміхОскара» стала молода письменниця Єлизавета Мельниченко.

"На адресу журі Міжнародної літературної премії Олега Чорногуза за кращий роман року, написаний українською мовою, молода письменниця Єлизавета Мельниченко надіслала на розгляд два своїх сатирично-фантастичних романи - «Інопланетна Рашка» та «І засяє сонце». Обидва романи отримали від членів журі найкращі оцінки з-поміж інших надісланих творів цього жанру інших авторів. Оскільки роман «Інопланетна Рашка» уже преміювався протягом минулого і позаминулого років, діставши аж дві премії: премію «Літературне відкриття» (2017 рік, Київська письменницька організація) та Республіканську премію імені Пантелеймона Куліша (2018 рік), журі згаданий роман відхилило від розгляду, але присудило премію Олега Чорногуза за новий сатиричний роман Єлизавети Мельниченко «І засяє сонце»", - розповів Вітковський.

Як повідомив Вітковський Укрінформу, переможницю премії відзначать дипломом, медаллю та фінансовим заохоченням, а також вручать відзнаку премії - статуетку «Білий СміхОскар».

Премію переможниці вручать опісля завершення карантину. Це відбудеться або у с. Вапнярка, яка фігурує у найпопулярнішому романі засновника премії Олега Чорногуза «Аристократ із Вапнярки», або на його малій батьківщині у с. Іванів Калиніського району у маєтку графа Холоневського.

Епідемія корона вірусу внесла корективи й у визначення переможців у двох інших номінаціях премії. Через карантинні обмеження не вдалося повноцінно провести процедуру висунення претендентів у номінаціях «Створення пам’ятників, меморіальних дощок героям гумористичних чи сатиричних творів» та «За глибоке аналітичне дослідження жанрів гумору та сатири». Відтак, переможців у них цьогоріч не визначатимуть.

Міжнародну премію для гумористів імені відомого українського письменника Олега Чорногуза на Вінничичині визначають вдруге - її заснували 2019 року Вінницька обласна організація Національної спілки письменників України, редакція літературного журналу «Вінницький край» та Видавничий дім «Моя Вінниччина».

Першими лауреатами премії стали черкаський письменник Юрій Осипенко за два гумористичних романи «Любик» і «Политиця» і самодіяльний скульптор, член НСПУ Микола Крижанівський з Могилева-Подільського за пам’ятник персонажу роману Олега Чорногуза «Аристократ із Вапнярки» Євграфу Сідалковському. Цей пам’ятник встановлено на пероні станції Вапнярка.

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В Україні з 17 березня введено карантинні заходи для протидії поширенню коронавірусу, які передбачають, зокрема, заборону зібрань та масових заходів. З 6 квітня карантинні обмеження посилено.

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Литература \, Гумор, Літературна премія, Премія Олега Чорногуза.
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