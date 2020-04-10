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П'ятниця, 10.04.2020
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Посмертна книга Кобі Браянта стала бестселлером (Фото)
Посмертна книга Кобі Браянта стала бестселлером (Фото)

Посмертна книга Кобі Браянта стала бестселлером (Фото)

Посмертна книга Кобі Браянта стала бестселлером (Фото)
09:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Федерація баскетболу України

Новини культури:Книга очолила рейтинг видавництва The New York Times.

Остання вже посмертна книга легендарного баскетболіста Кобі Браянта стала бестселлером. Це останній, п’ятий твір циклу The Wizenard Series: Season One – завершення бестселера The Wizenard Series: Training Camp, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У серії розповідається про не досить успішну баскетбольну команду West Bottom Badgers, молодий гравець якої Реджі мріє пробитися на вершину баскетболу.

Таким чином, за кількістю друкованих бестселлерів Браянт зрівнявся з чемпіонськими титулами в НБА.

Нагадаємо, що Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Він 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону. Браянт відіграв у "Лейкерс" 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25,0 очка.

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Кобі Браянт загинув 26 січня в авіакатастрофі власного гелікоптера разом із донькою Джианою та членами екіпажу. На початку квітня Кобі Браянта разом із Кевіном Гарнеттом і Тімом Данканом офіційно включили до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта в 2020 році.

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Все по темі:

Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Книга, Смерть, Бестселлер.
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