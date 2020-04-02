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Роман Альберта Камю "Чума" популярний як ніколи

Роман Альберта Камю "Чума" популярний як ніколи
16:52 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини культури:У Всьому світі почали масово скуповувати роман Альберта Камю "Чума".

Попит на роман Чума Альбера Камю під час пандемії коронавірусу різко зріс у всьому світі, особливо в Італії та Франції.

Згідно з інформацією статистичного порталу Edistat, книгу купують майже в чотири рази частіше, ніж у минулому році. В Італії, яка в Європі лідирує за кількістю тих, що заразилися новим вірусом, за місяць Чума з 71-го місця в рейтингу продажів злетіла на 3-е місце.

У Франції тільки за останній тиждень французи придбали 1,7 тисячі примірників, тоді як за аналогічний період 2019 року — всього 450.

Історія роману

Роман Чума (французькою La Peste) був опублікований в 1947 році. Передбачається, що роман заснований на історії епідемії холери, яка вбила великий відсоток населення Орана в 1849 році після французької колонізації.

Чума вважається класикою екзистенціалізму, незважаючи на те, що Камю виступав проти такого визначення. Роман був прочитаний як алегоричне звернення французького опору нацистської окупації під час Другої світової війни (в Європі фашизм називали "коричневою чумою"). Чума — це й абсурд, який осмислюється як форма існування зла.

Про що роман Альбера Камю Чума

Сюжет роману грунтується на подіях чумного року в Орані (Алжир). Жителі міста зіткнулися з жахливою епідемією. Розповідає про це доктор Ріє. Він виконує свій обов’язок лікаря, допомагає хворим, ризикує власним життям. У житті Ріє орієнтується тільки на розум і логіку, не визнає хаосу і ірраціональності. Хоча у роману щасливий фінал, доктор Ріє думає про те, що радість людей тимчасова, і він каже, що "… можливо, настане день, коли на біду людям чума розбудить пацюків і відправить їх помирати на вулиці щасливого міста".

П’ять фактів про Альбера Камю

1. Камю родом з Алжиру. Він отримав Нобелівську премію з літератури за «величезний внесок в літературу, що викрив значення людської совісті». Тоді Камю було 44 роки. Більш молодим лауреатом за час існування Нобелівської премії з письменників був тільки Редьярд Кіплінг (він отримав премію в 42).

2. Батько Камю загинув на війні, коли синові виповнився 1 рік. Його виховали мама і бабуся, які жили в бідності. Мати працювала прибиральницею, вона була частково глуха і не вміла писати і читати.

3. Альбер закінчив початкову школу з відзнакою. Займався футболом, найчастіше він був воротарем під час футбольних матчів. Але коли в 1930 році у Камю був виявлений туберкульоз, він був змушений перервати освіту і назавжди припинити заняття спортом.

4. У 21 рік одружився на 19-річній дівчині Сімоне Ійє, яка виявилася морфіністкою. Пізніше одружився знову і став батьком двійнят Жана і Катрін.

5. Вдень 4 січня 1960 року автомобіль, в якому Альбер Камю разом з родиною свого друга Мішеля Галлімара, племінника видавця Гастона Галлімара, повертався з Провансу в Париж, вилетів з дороги і врізався в платан в 100 км від Парижа. Камю планував їхати на відпочинок з дружиною і дітьми, але в останній момент спонтанно прийняв пропозицію свого видавця і сів у машину. Письменник помер миттєво. Галлімар, який був за кермом, помер в лікарні через два дні, його дружина і дочка вижили. Серед особистих речей письменника були знайдені рукопис незакінченої повісті Перша людина і невикористаний залізничний квиток.

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Роман, Чума, Пандемия, Коронавірус, Альберт Камю.
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