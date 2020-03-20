Що почитати на карантині?

Новини культури:Якщо через введення карантину в Україні у вас раптово звільнився вечір, радимо провести його за читанням цікавої книги.

Карантин в Україні вносить корективи в намічені плани і змушує замислитися, як провести вільний від роботи вечір, коли шлях в кінотеатри, клуби і інші місця, де зазвичай збирається безліч людей, закрито. Ми потурбувалися про своїх дорогих читачів і склав для вас добірку найкращих книг-бестселерів 2020-го року. Адже, що може бути краще, ніж провести вечір за чашкою корисного чаю з лимоном і імбиром, заглибившись у читання захоплюючого детектива або цікавого роману? Отже, 2020-й рік порадував нас як гостросюжетними детективами, так і драмами.

"Безмовність", Джон Харт

Книга написана в жанрі жахів. Десять років тому життя Джонні Мерримона безповоротно змінилася. Розкривши таємницю серійного вбивці, що тероризував округу, він став національною знаменитістю. Тепер Джоні йде з дому і живе в Пустки, в повному Мовчанні, де жодна розсудлива людина не захоче оселитися, оскільки вона наповнена «примарами». Але герой не такий, як усі люди, це відчувалося з самого початку. Він відчуває і бачить те, що дано одиницям. Але тут починають відбуватися вбивства людей, нез'ясовні і з нальотом містики, і першим підозрюваним стає Джонні, адже саме на його землі відбувалася загибель людей і він завжди опинявся поблизу.

"Скажи, що тобі шкода", Мелінда Лі

Мелінда Лі - автор бестселерів № 1 Washington Post. Її книги отримали безліч літературних нагород, в числі яких International Thriller Award і RITA Awards.

Її новий роман, що вийшов в січні 2020 року відмінно підійде для любителів таких хітів, як "Зникла" і "Дівчина в поїзді".

Сюжет книги розповідає про успішну адвокатесу Морган Дейн, яка втратила чоловіка і тепер повертається в рідне місто Скарлет-Фоллс в спробі налагодити своє життя. Вона виховує трьох дочок і знаходить роботу в окружній прокуратурі.Несподівано місто потрясає жорстоке вбивство молодої дівчини Теси, яка підробляла у Морган нянею. Всі докази вказують на Ніка, сина сусіда, але ніхто не може повірити у його вину.

Морган береться за його захист, щоб довести його непричетність до вбивства.Морган залучає до справи свого давнього друга, Ланса Крюгера, колишнього поліцейського, який став приватним детективом. Разом вони занурюються в розслідування, вирішивши знайти справжнього вбивцю. По мірі того як Морган і Ланс розкривають секрети Скарлет-Фоллс, вони самі стають мішенями.

"Обман", Джонатан Келлерман

Джонатан Келлерман - автор понад 40 психологічних детективів, кожен з яких став бестселером за версією New York Times.

Героїня нової книги "Обман" знайдена мертвою в своїй ванні, поруч з її тілом співробітники поліції виявили диск з відеозаписом, в якій вона звинувачує у своїй смерті колег з коледжу, де працювала вчителькою.

Шефу поліції Лос-Анджелеса це справа не здається настільки очевидним і він передає його кращим слідчим - лейтенанту Майло Стьорджису і психологу Алекса Делаверу.

"Не тупи", Джен Синсеро

Джен Синсеро - автор циклу мотиваційних бестселерів № 1 за версією журналу The New York Times. Завдяки своїм книгам Джен допомогла безлічі людей змінити на краще як кар'єрний шлях, так і особисте життя. Ряд книг "Не ний!" і "Будь зухвалим!" поповнився новинкою під назвою «Не тупи». Ця книга замінить вам особистого тренера, коуча та мотиватора. Щодня вона буде заряджати енергією і мотивувати на успіх. Головне правило, яке можна знайти в книзі – не збавляти темп на шляху до успіху і щодня качати "м'язи крутості".

"Секта з Туманного острова", Маріетт Ліндстін

І ще один детектив потрапляє в наш список. Сюжет: Будь-яку людину можна заманити в секту, треба лише знайти до нього правильний підхід. Франц Освальд організував свою групу, тих, хто слухає його промови про правильне життя. Вхід вільний, і замість того, щоб зайнятися чимось корисним, Софія відправляється на його лекцію.

Лише пізніше дівчина зрозуміла, що Освальд не той, ким здається і що вибратися з місця, в яке вона потрапила буде непросто.

Нагадаємо, що уряд затвердив обмежувальні заходи через загрозу епідемії коронавирусной інфекції в Україні та для недопущення розповсюдження COVID-19, в тому числі заплановано введення карантину у навчальних закладах строком на три тижні - з 12 березня. Кабмін запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше чоловік, але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.