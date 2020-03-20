Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо
Що почитати на карантині?
Що почитати на карантині?

Що почитати на карантині?

Дивіться фото (6)
Що почитати на карантині?
16:20 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини культури:Якщо через введення карантину в Україні у вас раптово звільнився вечір, радимо провести його за читанням цікавої книги.

Карантин в Україні вносить корективи в намічені плани і змушує замислитися, як провести вільний від роботи вечір, коли шлях в кінотеатри, клуби і інші місця, де зазвичай збирається безліч людей, закрито. Ми потурбувалися про своїх дорогих читачів і склав для вас добірку найкращих книг-бестселерів 2020-го року. Адже, що може бути краще, ніж провести вечір за чашкою корисного чаю з лимоном і імбиром, заглибившись у читання захоплюючого детектива або цікавого роману? Отже, 2020-й рік порадував нас як гостросюжетними детективами, так і драмами.

"Безмовність", Джон Харт

Книга написана в жанрі жахів. Десять років тому життя Джонні Мерримона безповоротно змінилася. Розкривши таємницю серійного вбивці, що тероризував округу, він став національною знаменитістю. Тепер Джоні йде з дому і живе в Пустки, в повному Мовчанні, де жодна розсудлива людина не захоче оселитися, оскільки вона наповнена «примарами». Але герой не такий, як усі люди, це відчувалося з самого початку. Він відчуває і бачить те, що дано одиницям. Але тут починають відбуватися вбивства людей, нез'ясовні і з нальотом містики, і першим підозрюваним стає Джонні, адже саме на його землі відбувалася загибель людей і він завжди опинявся поблизу.

"Скажи, що тобі шкода", Мелінда Лі

Мелінда Лі - автор бестселерів № 1 Washington Post. Її книги отримали безліч літературних нагород, в числі яких International Thriller Award і RITA Awards.

Її новий роман, що вийшов в січні 2020 року відмінно підійде для любителів таких хітів, як "Зникла" і "Дівчина в поїзді".

Сюжет книги розповідає про успішну адвокатесу Морган Дейн, яка втратила чоловіка і тепер повертається в рідне місто Скарлет-Фоллс в спробі налагодити своє життя. Вона виховує трьох дочок і знаходить роботу в окружній прокуратурі.Несподівано місто потрясає жорстоке вбивство молодої дівчини Теси, яка підробляла у Морган нянею. Всі докази вказують на Ніка, сина сусіда, але ніхто не може повірити у його вину.

Морган береться за його захист, щоб довести його непричетність до вбивства.Морган залучає до справи свого давнього друга, Ланса Крюгера, колишнього поліцейського, який став приватним детективом. Разом вони занурюються в розслідування, вирішивши знайти справжнього вбивцю. По мірі того як Морган і Ланс розкривають секрети Скарлет-Фоллс, вони самі стають мішенями.

"Обман", Джонатан Келлерман

Джонатан Келлерман - автор понад 40 психологічних детективів, кожен з яких став бестселером за версією New York Times.

Героїня нової книги "Обман" знайдена мертвою в своїй ванні, поруч з її тілом співробітники поліції виявили диск з відеозаписом, в якій вона звинувачує у своїй смерті колег з коледжу, де працювала вчителькою.

Шефу поліції Лос-Анджелеса це справа не здається настільки очевидним і він передає його кращим слідчим - лейтенанту Майло Стьорджису і психологу Алекса Делаверу.

"Не тупи", Джен Синсеро

 

Джен Синсеро - автор циклу мотиваційних бестселерів № 1 за версією журналу The New York Times. Завдяки своїм книгам Джен допомогла безлічі людей змінити на краще як кар'єрний шлях, так і особисте життя. Ряд книг "Не ний!" і "Будь зухвалим!" поповнився новинкою під назвою «Не тупи». Ця книга замінить вам особистого тренера, коуча та мотиватора. Щодня вона буде заряджати енергією і мотивувати на успіх. Головне правило, яке можна знайти в книзі – не збавляти темп на шляху до успіху і щодня качати "м'язи крутості".

"Секта з Туманного острова", Маріетт Ліндстін

 

І ще один детектив потрапляє в наш список. Сюжет: Будь-яку людину можна заманити в секту, треба лише знайти до нього правильний підхід. Франц Освальд організував свою групу, тих, хто слухає його промови про правильне життя. Вхід вільний, і замість того, щоб зайнятися чимось корисним, Софія відправляється на його лекцію.

Лише пізніше дівчина зрозуміла, що Освальд не той, ким здається і що вибратися з місця, в яке вона потрапила буде непросто.

Що почитати під час карантину, щоб відволіктись від тривожної реальності

Нагадаємо, що уряд затвердив обмежувальні заходи через загрозу епідемії коронавирусной інфекції в Україні та для недопущення розповсюдження COVID-19, в тому числі заплановано введення карантину у навчальних закладах строком на три тижні - з 12 березня. Кабмін запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше чоловік, але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (6)

Все по темі:

Литература, Карантин, ТОП 5 книг, Що почитати, Добірка.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
04 Коронавірус покорив Ігри нескорених
05 Як йога та медитація впливає на мозок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
У Києві перенесли дату прийому документів першачків
У Києві перенесли дату прийому документів першачків
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Дотримйтеся простих правил миття рук
Дотримйтеся простих правил миття рук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся