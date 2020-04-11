Книги, які ти не помітиш як прочитав

1 "Амадока" Софія Андрухович Це епічний 820-сторінковий роман, якого точно вистачить надовго. Від самого початку не зрозуміло, що з описаних подій правда, а що – вигадка, яку лише хочуть видати за правду. Понівечений до невпізнаваності в одній із гарячих точок на Сході України, герой роману "Амадока" тільки дивом залишився живим, але повністю втрачає пам’ять. Таким його і віднаходить жінка, любов і терпіння якої здатні творити дива: сягати найглибших пластів забуття і спогадів, поєднувати розрізнені клапті понівеченої свідомості, зшивати докупи спільну історію. За словами авторки: "Амадока" – це роман не так про події, як про переповідання подій. У ньому важливі не історичні факти, не достовірність, а намагання виявити, яким чином ми поводимося з власними і чужими спогадами про обставини та пережиття. Це роман про те, як кожна людина прагне, потребує і шукає любові, і про те, наскільки плутані стежки вона вибирає для своїх пошуків".

2 "Переписати життя: як і що змінювати, щоби стати щасливою людиною" Олена Любченко Коли, як не зараз, можна добряче покопирсатися в собі та замислитись про якість свого життя? Якщо ви стикались з ситуацією, коли наче все добре, а відчуття щастя немає – ця книга для вас. У ній кандидат психологічних наук, тренерка та психолог-консультант каналу "1+1" Олена Любченко пояснює важливість внутрішнього задоволення, балансу й адекватного розуміння щастя для гармонійного й усвідомленого життя. Авторка наводить приклади зі своєї психологічної практики та розбирає на реальних кейсах причини занепокоєння та поганого настрою. Також вона дає поради, що робити в подібних ситуаціях. Головне – бути готовим до змін та наважитись переписати своє життя з чистого листа.

3 "Червоне, біле і трохи рожевого. Азбука винного "чайника" Леонід Липовецький Підніміть руки, хто ще п'є на карантині? А, всі руки зайняті пляшками... Для тих, хто давно вже мріє навчитись правильно читати винні етикетки та опанувати складну винну термінологію – ця азбука "для чайників". Засновник одного з найпопулярніших блогів про вино запрошує в цікаву мандрівку у просторі та часі винними регіонами Старого і Нового світу. Ви відвідаєте Францію та Італію, Іспанію та Німеччину, Аргентину і Чилі, Австралію й Нову Зеландію, познайомитеся з особистостями, які назавжди вписали свої імена в історію виноробства. Написано дуже просто, доступно і надзвичайно захопливо. Не обійшлось і без практичних завдань – беріть на озброєння докладні туторіали, як читати етикетки вин різних країн та на що насамперед дивитись в крамниці!

4 "Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ століття" Аліса Ложкіна І одразу переходимо до прекрасного – до мистецтва. Якщо коротко, цю книгу можна назвати "Все, що ви хотіли знати про українське мистецтво". А ви ж хотіли, правда? Провідна українська кураторка та арт-критикиня Аліса Ложкіна намагається пов’язати у цілісний наратив історію розвитку вітчизняних образотворчих практик від зародження модернізму до наших днів. У дослідженні подано короткий огляд центральних подій та явищ в українському мистецтві, а також розмаїтий ілюстративний матеріал, що охоплює десятки музейних колекцій, приватних зібрань, архівів художників та їхніх родин. Це такий собі невеликий довідник процесів та стилів, які відбувались в українському мистецтві XX-XXI століть. Написано просто і трохи суб'єктивно. Але – те, що потрібно, для знайомства!

5 "Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців" Оксана Мороз Є віруси, які інфікують нас щодня, і ми зараз не про той самий. Мова про інформаційні віруси – фейкові новини, ботів та все, що коригує наше сприйняття дійсності, вбиває свідомість і перетворює на слухняне стадо. Ця книжка – посібник від маніпулятора-практика Оксани Мороз, яка майже 20 років маніпулювала громадською думкою під час виборчих кампаній та роботи з чиновниками, олігархами, політиками та великим бізнесом. Все описане в книзі – такий собі "внутрячок" без зайвої конспірології. Ви дізнаєтесь: як розпізнавати інформаційні віруси та як захистити від них себе, дітей та близьких; як правильно користуватись Facebook, щоб не стати жертвою маніпуляторів; познайомитесь з індустрією, яка створює інформаційні віруси. Особливо це актуально зараз, коли новини переповнюють ефір і в них важко не заплутатись.