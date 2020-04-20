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Понеділок, 20.04.2020
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5 книг, які полегшать ваше життя

5 книг, які полегшать ваше життя
21:47 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: unsplash

Новини культури:Насправді автори цих книжок не збираються вчити вас, як змінюватися, адже люди не змінюються.

Вони просто хочуть, щоб ви довіряли собі, тому, ким ви вже є, та дісталися туди, де змогли би приглушити весь цей надокучливий шум, усю негативність, страх, усе зайве, і досягли бажаного.

Санджай Ґупта. Важкий понеділок. – Х.: Фабула, 2019

 

У цьому захопливому романі, без сумніву, найкращій книжці відомого американського нейрохірурга та журналіста, постійного медичного оглядача CNN, блискуче й достовірно зображено, відповідно, світ нейрохірургії, повний незабутніх персонажів і детальних описів. Тож історію викладено з вправністю хірурга та душею цілителя, і не дивно, що книжка стала супербестселером й отримала широке визнання в багатьох країнах. За сюжетом, п’ятеро хірургів, кожен з яких - яскрава, своєрідна та сильна особистість, ведуть повсякденну боротьбу зі смертю в одній із найбільших лікарень США. А о шостій ранку в понеділок настає "час Х" — це час загальнолікарняної конференції, на якій аналізують неминучі помилки і промахи лікарів, бо вони, як кожен із нас,— просто люди з усіма їхніми слабкостями, амбіціями, заплутаними почуттями і проблемами. За романом "Важкий понеділок" у 2013 році в США було знято однойменний драматичний серіал, продюсером і сценаристом якого виступив лауреат одинадцяти премій "Еммі" Девід Е. Келлі, творець серіалів "Надія Чикаго", "Юристи Бостона" та "Еллі Макбіл".

Тім Ґровер. Безжальні: від хорошого до нестримного. – К.: Yakaboo Publishing, 2020

 

Прямо, відверто та брутально чесно автор цієї книжки на пальцях пояснює, як діяти, щоб вас ніщо не спинило. Ви продовжуватимете рухатися, коли всі здадуться, ви розквітатимете під тиском і ніколи не дозволите емоціям знесилити вас. Автор розповість про ключові риси, спільні для найпотужніших чемпіонів спорту та бізнесу. Ця книжка навчить вас довіряти власним інстинктам і входити в непереможний стан свідомості. Ви навчитеся контролювати себе й команду і пристосовуватися до кожної ситуації, знаходити слабинки супротивника й ефективно атакувати. Сповнена досі не оприлюднених історій про видатних спортсменів сучасності, ця книжка покаже вам, як навіть чемпіони стають ще кращими. І ви теж зможете. "Дивіться, я не психолог, не психіатр або соціальний працівник, - попереджає автор. - Я не сидів десятиліттями в кабінеті, збираючи, до­сліджуючи та аналізуючи дані, пописуючи статті про теорію досконалості та продуктивності. Та гарантую, що все в цій книзі ґрунтується на безпосередньому знайомстві з найпро­дуктивнішими в цьому світі людьми. Я прекрасно розумію, як вони думають, як навчаються, як досягають успіху та програють… і, врешті, що змушує їх бути безжальними".

Ентоні де Мелло. Мудрість за одну хвилину. – Х.: Фоліо, 2019

Ця книжка булa нaпиcaнa нe для тoгo, щоб повчати, a щоб Пpoбуджувaти. Нa її cтopiнкax живe Мудpicть, яка може вiдкpитиcя кoжнoму, але для відкриття якoї зaмaлo лишe cлiв. Читаючи цi пpитчі й oпoвiдки Мaйcтpa, нa кожну з якиx пoтpiбнo нe бiльшe хвилини, можна несподівано вiдкpити для ceбe Мoвчaзнe Вчeння (iнoдi в дpукoвaниx cлoвax, a iнoдi - в порожнечі мiж pядкiв), уcвiдoмити йoгo пpиxoвaну зa eмoцiями i думками глибину й ocягнути мудрість, cилу i кpacу справжнього Пpoбуджeння. Загалом у цих історіях, розказаних від імені Майстра, або Вчителя, мовить не одна людина. Це і індійський гуру, і дзенський чернець, і даоський мудрець, і єврейський рабин, і християнський священик, і суфійської містик. Це Лао-цзи, Сократ, Будда, Ісус, Заратустра і Магомет. Майстер міг жити і в VII столітті, й у XXІ. Його мудрість рівною мірою належить і Заходу, і Сходу. Але хіба так важливі історичні екскурси, адже історія - лише перелік подій, а не саме Життя.

Тіна Cіліґ. Що варто знати у свої 20. Дозволь собі бути не таким, як усі. – К.: Наш Формат, 2019

Авторка цієї книжки дає поради та пропонує вправи, які допоможуть розвинути творче мислення, нестандартний погляд на буденні ситуації та підприємницькі здібності, з якими ви зможете подивитися на світ, як на безмежне джерело можливостей. Адже коли ми починаємо кар’єру, відкриваємо власну справу чи стартуємо з новим проектом, то часто боїмося і йдемо перевіреним шляхом. Школа, університет та оточення нав’язують нам: обери стандартний варіант, це найбезпечніше. Однак іноді найкраща стратегія — це помилятися, експериментувати й мислити креативно. І неважливо, вам 20 чи 50. Цю книжку викладачка Стенфордського університету Тіна Сіліґ написала насамперед для свого сина, намагаючись застерегти від помилок, яких припустилася сама. Це не черговий підручник із покроковими інструкціями, як досягти успіху, а історія про те, як залишатися сміливим, рішучим і не боятися бути унікальним усе життя.

Валерія Козлова. Технологія EQ-BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

Авторка цієї книжки впевнена, що бізнес, кар’єра, як і все наше життя, — це передусім емоції. Перемагає той, хто розуміє себе, вміє керувати власними емоціями і моделювати схожі емоції в інших.

5 інсайтів із книги про успіх кінокомпанії "Netflix"

Тож якщо ухвалюєте рішення на емоціях, а потім шкодуєте про його наслідки, або довго зважуєте всі за і проти, підраховуєте, намагаєтеся спрогнозувати і втрачаєте шанс, бо варто було довіритися інтуїції й ухвалити рішення швидко, тоді ця книжка для вас. У ній ідеться про те, як скористатися особливою авторською методикою бізнес-тренера Валерії Козлової, щоб підвищити рівень свого емоційного інтелекту та досягти успіху в житті та бізнесі. 

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Литература, Литература \, Добірка, Читання, Розум, Самовдосконалення.
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