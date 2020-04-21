В одній книзі яскравий світ писанки: автор Ольга Ровецька

Новини культури:До Великодніх свят спільнота Всесвітній день вишиванки спільно з Народним музеєм України впорядкували книгу листівок "Писанковий світ Ольги Ровецької".

"Мисткиня Ольга Назар Ровецька збирає та відтворює старовинні взори, які вже стали надбанням української культурної спадщини, а також авторськи їх переосмислює, створюючи власний впізнаваний стиль… З 12 років писанкарка створила понад тисячу писанок на перепелиних, фазанових, курячих, качиних, страусиних яйцях", - йдеться у дописі.

Як зазначається, Ольга Ровецька володіє традиційною восковою технікою, техніками травлення, видряпування, поєднання травлення і фарбування природними та штучними барвниками.

Видання "Писанковий світ Ольги Ровецької" являє собою художній альбом та водночас книгу з 35 листівок, які можна надіслати поштою, привітавши близьких зі святами.