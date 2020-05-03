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Неділя, 03.05.2020

Просто слухай: подкаст Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"

Мотря встала, засвiтила свiтло, розпалила в челюстях трiски й сiла коло печi прясти. Карпо й Лаврiн повставали й стали коло припiчка ногами м'яти коноплi, а Кайдашиха вкрилась з головою й знов заснула. Вже Мотря напряла пiвпочинка й почала приставлять до печi обiд, як Кайдашиха злiзла з печi й сiла за гребiнь. Вже надворi стало свiтати. Мотря стала оджимать сорочки з вiдмоки, а Кайдашиха навiть хати не вимела... Слухай далі.
Укринформ
Фото: Instagram
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Книга, Нечуй-Левицкий, Подкаст, Кайдашева сім'я.
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