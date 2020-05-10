Рукописи Черчилля продадуть на онлайн-аукціоні

Про це повідомляє Telegraph.
"Sotheby's організовує онлайн-продаж понад 100 рідкісних книг, рукописів і фотографій, що стосуються великого державного діяча, який привів Велику Британію від межі поразки до перемоги у Другій світовій війні (Вінстона Черчилля - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Аукціон проводиться в партнерстві з магазином Chartwell Booksellers в Нью-Йорку, який позиціонує себе «єдиною у світі книгарнею Вінстона Черчилля».
10 травня 1940 року король Великої Британії Георг VI офіційно призначив Вінстона Черчилля прем'єр-міністром.