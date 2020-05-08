Гурт Guns N'Roses написали книгу для дітей Sweet Child O'Mine

Американська група Guns N' Roses написала книгу для дітей Sweet Child O'Mine.
Рекламний ролик книги музиканти опублікували в Twitter-акаунті групи.
Головними героїнями твору стали дві дівчинки Майя і Наталія Роуз - племінниця і дочка менеджера Guns N' Roses Фернандо Лебейса.
Співавтором книги виступив письменник Джеймс Паттерсон, видавництво якого і випустить книгу. Автором ілюстрацій стала художниця Дженніфер Зівойн.
Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd
— Guns N' Roses (@gunsnroses) May 6, 2020
Книга надійде в продаж 1 вересня, передзамовлення вже відкрите.
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