5 книг, які розповідають про справи під час карантину

Новини культури:Книжки цього огляду якнайкраще пасують для нинішніх складних часів. Їх автори радять, як не занепадати духом і не зациклюватися на поганих новинах та емоціях.

І навіть у звичних побутових справах радять бачити нові відтінки життя у вимушеній самоізоляції.

Дж. Генк Рейнвотер. Як пасти котів. – Х.: Фабула, 2020

Ця книжка про того, хто, як і коти, позбавлені стадного інстинкту, - програмістів, а також про те, як навчитися ними керувати задля досягнення найамбітніших цілей в IT-індустрії. "Лідерство вимагає від вас цілої низки нових навичок, і не лише програмістських тонкощів, - пише автор у розділі "Як вести за собою стадо". - Ви визначите ключові сфери, які потребуватимуть вашої пильної уваги. В іншому разі ви побачите, як вас ведуть у хибному напрямку, а ваша команда розбігається, немов налякані кицьки. Я не хочу, щоб ви цитували лорда Байрона і були серед "небагатьох, чий дух пливе понад розбитим щастям".

Крім цього, у книжці чимало порад для програмістів про те, як працювати (і співпрацювати) у колективі. Зокрема, у розділах "Як управляти керівником", "Як проводити поради", "Як співпрацювати зі своїм начальником" і навіть "Як дати копняка своєму улюбленцю", автор розкриває всі тонкощі роботи з програмістами. Таким чином, ця книжка – не фальшива наука про управління, а скоріше висловлення думки, що створення чудового програмного забезпечення є мистецтвом, засвоєним на досвіді, який завжди був найкращим викладачем. Усе, що ви знайдете тут, - синтез ідей, які було засвоєно від цього постійного і вірного вчителя.

Алан і Барбара Пізи. Чому чоловіки хочуть сексу, а жінки потребують любові. – К.: КМ-Букс, 2019

Книжки цих авторів продаються по всьому світу мільйонними тиражами, і наразі в одній з них розповідається про те, яку роль відіграють інтимні стосунки в житті людини. Наприклад, що змушує деяких чоловіків постійно міняти партнерок по сексу, або що змушує жінок вимагати зобов’язань від чоловіків?

Також автори дають докладні відповіді на питання щодо того, як виникають любов і романтика, чого насправді хочуть чоловіки і жінки, чим найчастіше зумовлений випадковий секс, чому стаються подружні зради. Їхні висновки і поради ґрунтуються на результатах численних досліджень і наукових експериментів.

З книжки зокрема можна дізнатися, на чому базуються відмінності у психології та поведінці чоловіків і жінок; чому чоловіки та жінки так по різному ставляться до сексу та кохання; які є шляхи досягнення взаєморозуміння у стосунках та вирішення комунікаційних проблем; які є способи успішного пошуку ідеального партнера; які чоловічі якості цінять жінки і що насправді потрібно чоловікам; чому секс - чудовий засіб від головного болю; як раз і назавжди покращити своє особисте життя.

Едвард Росс. Кіношно. – К.: Рідна мова, 2019

У книжці "Кіношно" художник Едвард Росс кличе нас у захопливу мандрівку історією кінематографу, використовуючи коміксову форму, щоб привідкрити завісу магії й техніки, з яких складаються наші улюблені фільми. Досліджуючи все – від цензури до декорацій – Росс виводить на світло фільми і фільмотворців, які дають життя цьому провокативному й вигадливому різновиду комунікації: від піонерів раннього кінематографу до іноваторів, що експериментують із формою кіно сьогодні, від "Подорожі на місяць" до "Початку" й далі.

"Кіношно" – це дотепна глибока рефлексія міцної влади кіно, що легко й жваво провадить нас до тих зірок та історій, які вже понад століття формують наші життя.

Марина Могилко. Як стати блоґером з мільйонною аудиторією. – BookChef, 2020

Кардинальні зміни в житті у авторки цієї книжки відбулися з вивченням англійської мови. Вона зрозуміла, що англійську мову треба вчити, щоб досягати цілей, стати експертом в обраній галузі, читати книги і розвиватися, подорожувати і спілкуватися.

"У дитинстві я завжди тяжіла до всього іноземного, - розповідає авторка. - Вперше я побувала за кордоном у 12 років -- у Фінляндії. Поїздка тривала один день, але вона здалася мені подорожжю в паралельний світ: я провела півдня в місцевих магазинчиках, дивуючись з товарів та їжі, яких раніше ніколи не бачила. Грошей вистачило лише на ручку з блискітками гумку, але ще були мої перші закордонні покупки трофеї, які я гордо носила до школи".

Також у цій книжці – про всі можливості, які відкриваються перед вами, коли ви знаєте англійську (навчання в іноземних університетах, проходження курсів світових експертів, робота перекладачем, дизайнером, копірайтером і життя в різних куточках світу). І звісно, авторка написала про важливість особистого бренду і про те, чому "якщо вас не існує в соціальних мережах, то вас не існує взагалі". Цікаво і доступно пояснено інструменти для популяризації блогу, які ви можете використати одразу після прочитання цієї книжки.

Сьюзен Девід. Емоційна спритність. Як почати радіти змінам і отримувати задоволення від роботи та життя. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019

Авторка цієї книжки - психолог, доктор філософських наук - упродовж 20 років вивчала емоції людини, а її консультаціями користуються такі серйозні організації, як ООН, Всесвітній економічний форум, Ernst & Young (британська аудиторсько-консалтингова компанія) та інші.

У книзі багато добре підібраних реальних прикладів із життя. Вони допоможуть вам зрозуміти, як найкраще реагувати на неминучі злети й падіння. Ви дізнаєтеся, як прийняти негатив і рухатися вперед. Ця книга допоможе вам намацати цінності, важливі саме для вас. А потім іти до вашої мети не тому, що так треба або вам її вселили, а тому, що ви самі так хочете. Для багатьох ця книжка стала ковтком свіжого повітря. Вони навчилися перетворювати свій негатив на позитивний досвід, змогли поліпшити взаємини й отримувати задоволення від життя.

Книга зацікавила тих, хто стримував або ігнорував свої емоції і тих, хто вихлюпував їх назовні. Вона змусила читачів замислитися про власну поведінку, адже авторка доводить, що незалежно від того, наскільки ви розумні або креативні, якщо ви ігноруєте або неправильно сприймаєте свої емоції, ви втрачаєте можливість повністю реалізувати свій потенціал.