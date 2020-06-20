Сергій Жадан присвятив пісню 15-річному Дані Дідіку

Український письменник Сергій Жадан та журналіст Руслан Горовий випустили пісню "Спи, моє дитя". Композицію присвятили 15-річному громадському активісту Дані Дідіку, життя якого трагічно обірвалося внаслідок теракту в Харкові п'ять років тому. Сергій Жадан долучився до проєктуукраїнського журналіста Руслана Горового "Так працює пам'ять". Письменник написав вірш "Спи, моє дитя", рядки якого поклали на музику. Пісня з'явилася на ютуб-каналі Руслана Горового, а прем'єра відбулася в ефірі радіо "Тризуб ФМ".
"Це ще одна цеглинка в мур пам'яті 15-річного героя Дані Дідіка, якого вбили найманці русского міра", –презентував трек "Спи, моє дитя" журналіст.
Натомість Сергій Жадан зізнався, що для нього честь долучитися до проєкту.
Як на мене, вийшло щемко й правдиво", – лаконічно прокоментував пісню письменник.
Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.
При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.