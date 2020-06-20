Сергій Жадан присвятив пісню 15-річному Дані Дідіку

Український письменник Сергій Жадан та журналіст Руслан Горовий випустили пісню "Спи, моє дитя". Композицію присвятили 15-річному громадському активісту Дані Дідіку, життя якого трагічно обірвалося внаслідок теракту в Харкові п'ять років тому. Сергій Жадан долучився до проєктуукраїнського журналіста Руслана Горового "Так працює пам'ять". Письменник написав вірш "Спи, моє дитя", рядки якого поклали на музику. Пісня з'явилася на ютуб-каналі Руслана Горового, а прем'єра відбулася в ефірі радіо "Тризуб ФМ".