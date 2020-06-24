Джордж Мартін не встигає дописати "Вітри зими" у 2020

Нова книга буде називатися "Вітри зими".

Письменник Джордж Мартін розповів, що в наступному році закінчить працювати над новою книгою "Вітри зими". Нагадаємо, що серіал "Гра престолів" знято за мотивами серії книг "Пісня льоду і полум'я", які написав Мартін.

Про це він написав у своєму блозі.

За його словами, він останні кілька місяців провів у хатині в горах. Мартін зазначив, що робить все можливе, щоб не заразитися коронавірусом.

"Примусова ізоляція допомогла мені писати. Я витрачаю багато годин щодня на "Вітри зими" і домагаюся постійного прогресу", - написав Мартін.

Також він додав, що вже встиг написати кілька розділів, але це тільки початок. Книга буде величезною і вона повинна пройти ще довгий шлях перед випуском.

"У мене бувають погані дні, які засмучують мене, і хороші дні, які підіймають мені настрій, - додав Мартін, - але в цілому я задоволений тим, як йдуть справи".