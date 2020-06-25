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Джордж Мартін розповів коли допише роман "Пісня льоду і вогню"

Джордж Мартін розповів коли допише роман "Пісня льоду і вогню"
20:03 Сьогодні Телеграф winteriscoming
Американський письменник Джордж Мартін просунувся в роботі над книгою «Вітри зими» (The Winds of Winter), яка є шостою частиною епічної саги «Пісня льоду і вогню», і розраховує закінчити її в 2021 році. Про це автор написав у своєму офіційному блозі.

"Принаймні вимушена ізоляція допомогла мені писати. Щодня я витрачаю багато годин на «Вітри зими» і впевнено просуваюсь в роботі. Вчора я завершив нову главу, ще одну — 3 дні тому, а ще одну — минулого тижня. Але це не означає, що книга буде завершена завтра і опублікована наступного тижня. Це буде величезна книга, і у мене ще багато роботи", - зазначив Мартін.

Він зазначив, що під час пандемії живе та працює в невеликому будинку в горах.

Остання книга культової саги Мартіна під назвою «Танець з драконами» побачила світ іще в 2011 році, а вихід шостого роману багаторазово відкладався. Планується, що в серії буде і сьома книга.

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Як повідомлялося, сага «Пісня льоду і вогню» лягла в основу серіалу «Гра престолів». Фінальна серія його останнього, восьмого сезону була показана 19 травня 2019 року і побила рекорд за кількістю переглядів на телеканалі HBO, який його знімав.

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Джордж Мартин, Пісня льоду і вогню.

Автор:

Телеграф
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