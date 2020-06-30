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Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі

Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі

Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі
14:59 Сьогодні Телеграф УНИАН instagram
Поведінка Меган Маркл призвела до значної плинності кадрів, повідомляє НВ з посиланням на Daily Mail.

У Великій Британії вийшла нова книга "Члени королівської родини на стежці війни" (Royals At War), яка розповідає історію життя Меган Маркл в королівській родині.

Книга, над якою працювали журналісти-розслідувачі Ділан Говард і Енді Тіллет, обіцяє стати одним з бестселерів у Великій Британії. Вона відповідає на багато питань про життя Меган Маркл і скандал, пов’язаний із відмовою герцога і герцогині Сассекських від обов’язків членів королівської родини.

Так, у своїй книзі вони стверджують, що її "дуже високі стандарти" і "голлівудські манери" призводили до конфліктів із персоналом, що працює на королівську родину.

Експерти зазначають, що герцогиня Сассекська, яка зараз живе в Лос-Анджелесі в особняку Тайлера Перрі з принцом Гаррі і їх однорічним сином Арчі, не змогла знайти спільної мови із персоналом, якому було доручено допомогти їй стати членом королівської родини.

Її "енергія жителя Західного узбережжя" призводила до того, що вона вставала о п’ятій ранку, "бомбила працівників текстовими повідомленнями", що доводило їх до божевілля, сказано в книзі.

За словами одного з інсайдерів в королівській родині, з яким поговорили автори книги, з Меган може бути дуже важко. "У неї дуже високі стандарти і вона звикла працювати в умовах Голлівуду. Однак при королівському дворі панують зовсім інші порядки".

Поведінка Меган призвела до значної плинності кадрів. Так відповідно до книги, після весілля Меган Маркл і принцом Гаррі звільнилися або були переведені на інші посади п’ять помічників.

А одна з офіцерок служби безпеки вищого рангу пішла на знак протесту, після того, як Меган Маркл "проігнорувала її пораду не ризикувати, спілкуючись з фанами в натовпі".

Крім того, Говард і Тіллет дізналися від інсайдерів, що Меган дуже сильно засмутилася обмеженнями, які накладало на неї членство в королівській родині, бо вона повинна була залишатися неупередженою в дипломатичних відносинах і не висловлювати своїх думок.

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У вересні минулого року стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл, відмовившись від помічників з палацового персоналу, найняли собі в допомогу PR-компанію Sunshine Sachs, клієнтами якої є також Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лопес. Завдяки роботі з цим агентством, Меган Маркл стала запрошеним редактором вересневого номера британського VOGUE.

Як стверджує Говард, таким вчинком Меган Маркл спалила всі мости, що пов’язують її з королівською родиною.

"Палацом керує ієрархія радників, помічників і експертів, які мають реальну владу. Як тільки Меган звільнилася від співпраці з ними, шляху назад вже не було".

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Книга, Меган Маркл, Принц Гаррі.

Автор:

Телеграф
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