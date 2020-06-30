Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі

Поведінка Меган Маркл призвела до значної плинності кадрів, повідомляє НВ з посиланням на Daily Mail.

У Великій Британії вийшла нова книга "Члени королівської родини на стежці війни" (Royals At War), яка розповідає історію життя Меган Маркл в королівській родині.

Книга, над якою працювали журналісти-розслідувачі Ділан Говард і Енді Тіллет, обіцяє стати одним з бестселерів у Великій Британії. Вона відповідає на багато питань про життя Меган Маркл і скандал, пов’язаний із відмовою герцога і герцогині Сассекських від обов’язків членів королівської родини.

Так, у своїй книзі вони стверджують, що її "дуже високі стандарти" і "голлівудські манери" призводили до конфліктів із персоналом, що працює на королівську родину.

Експерти зазначають, що герцогиня Сассекська, яка зараз живе в Лос-Анджелесі в особняку Тайлера Перрі з принцом Гаррі і їх однорічним сином Арчі, не змогла знайти спільної мови із персоналом, якому було доручено допомогти їй стати членом королівської родини.

Її "енергія жителя Західного узбережжя" призводила до того, що вона вставала о п’ятій ранку, "бомбила працівників текстовими повідомленнями", що доводило їх до божевілля, сказано в книзі.

За словами одного з інсайдерів в королівській родині, з яким поговорили автори книги, з Меган може бути дуже важко. "У неї дуже високі стандарти і вона звикла працювати в умовах Голлівуду. Однак при королівському дворі панують зовсім інші порядки".

Поведінка Меган призвела до значної плинності кадрів. Так відповідно до книги, після весілля Меган Маркл і принцом Гаррі звільнилися або були переведені на інші посади п’ять помічників.

А одна з офіцерок служби безпеки вищого рангу пішла на знак протесту, після того, як Меган Маркл "проігнорувала її пораду не ризикувати, спілкуючись з фанами в натовпі".

Крім того, Говард і Тіллет дізналися від інсайдерів, що Меган дуже сильно засмутилася обмеженнями, які накладало на неї членство в королівській родині, бо вона повинна була залишатися неупередженою в дипломатичних відносинах і не висловлювати своїх думок.

У вересні минулого року стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл, відмовившись від помічників з палацового персоналу, найняли собі в допомогу PR-компанію Sunshine Sachs, клієнтами якої є також Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лопес. Завдяки роботі з цим агентством, Меган Маркл стала запрошеним редактором вересневого номера британського VOGUE.

Як стверджує Говард, таким вчинком Меган Маркл спалила всі мости, що пов’язують її з королівською родиною.

"Палацом керує ієрархія радників, помічників і експертів, які мають реальну владу. Як тільки Меган звільнилася від співпраці з ними, шляху назад вже не було".