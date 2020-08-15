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"Сонце опівночі" розійшовся мільйонним тиражем: Стефані Майєр випустить ще дві книги про вампірів

"Сонце опівночі" розійшовся мільйонним тиражем: Стефані Майєр випустить ще дві книги про вампірів
Оновлено 16:24 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Стефані Майєр, автор серії книг "Сутінки", розповіла про те, що хоче випустити ще дві книги про світ вампірів.

Історія кохання на тлі протистояння вампірів і перевертнів, розказана письменницею Стефані Майєр, продовжує користуватися величезною популярністю.

П'ята частина "Сутінків" розійшлася мільйонним тиражем всього за тиждень. Про це повідомили в цей четвер видавництва Hachette Book Group і Little і Brown Books for Young Readers. Крім того, книга встановила рекорд видавництва Hachette за кількістю оформлених замовлень. Також це включає друковані та електронні копії, аудіокниги.

Разом з тим, зазначається, що в нових книгах оповідання навряд чи буде йти від імені Едварда Каллена. Сама Майер зізнавалася, що їй було важко писати "Сонце опівночі", оскільки вона була обмежена подіями, які були описані в перших чотирьох книгах.

 
 
 
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Довгоочікуваний роман Стефані Майєр, додаткова частина саги Сутінки, робота над якою була зупинена в 2008 році, нарешті, вийшла з друку 4 серпня.

Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі

Нагадаємо, що спочатку книга повинна була вийти ще 12 років тому, але Стефані Майєр відклала її випуск після того, як її рукопис потрапив у мережу.

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Все по темі:

Сутінки, Стефані Майєр, Сонце опівночі.

Автор:

Телеграф
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