"Сонце опівночі" розійшовся мільйонним тиражем: Стефані Майєр випустить ще дві книги про вампірів

Історія кохання на тлі протистояння вампірів і перевертнів, розказана письменницею Стефані Майєр, продовжує користуватися величезною популярністю.
П'ята частина "Сутінків" розійшлася мільйонним тиражем всього за тиждень. Про це повідомили в цей четвер видавництва Hachette Book Group і Little і Brown Books for Young Readers. Крім того, книга встановила рекорд видавництва Hachette за кількістю оформлених замовлень. Також це включає друковані та електронні копії, аудіокниги.
Разом з тим, зазначається, що в нових книгах оповідання навряд чи буде йти від імені Едварда Каллена. Сама Майер зізнавалася, що їй було важко писати "Сонце опівночі", оскільки вона була обмежена подіями, які були описані в перших чотирьох книгах.
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Довгоочікуваний роман Стефані Майєр, додаткова частина саги Сутінки, робота над якою була зупинена в 2008 році, нарешті, вийшла з друку 4 серпня.
Нагадаємо, що спочатку книга повинна була вийти ще 12 років тому, але Стефані Майєр відклала її випуск після того, як її рукопис потрапив у мережу.