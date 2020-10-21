Аліса в Задзеркаллі, Братство Кільця, Гаррі Поттер і інші: журнал Time назвав кращі фентезі-книги всіх часів

Приготуйтеся зануритися в світ магії, чарівництва і казкових істот - тижневик Time презентував список з 100 кращих книг в жанрі фентезі всіх часів.

У список кращих увійшли твори різних часів - починаючи з IX століття і до сучасних примірників.

Сотню кращих становили популярні сучасні автори жанру: Нора К. Джемісін, Ніл Гейман, Саба Тахір, Томі Адейемі, Діана Геблдон, Джордж Мартін, Кассандра Клер і Марлон Джеймс.

Книги в жанрі фентезі повертають нас у дитинство, коли все вірили в чудеса - в драконів, в чарівників, що говорять звірів і неземних місцях. У холодні осінні вечори така книга просто незамінний друг для кожного - закутують в теплий плед і вибирайте для себе варіантік.

Відзначимо, що книги розташовані в хронологічному порядку.

1. Тисяча і одна ніч

2. Смерть Артура, Томас Мелорі, +1485

3. Пригоди Аліси в Країні чудес, Льюїс Керрол, 1865

4. Аліса в Задзеркаллі, Льюїс Керрол, 1871

5. П'ятеро дітей і Воно, Едіт Несбіт, 1902

6. Озма з країни Оз, Френк Баум, 1907

7. Мері Поппінс, Памела Треверс, 1934

8. Лев, чаклунка і платтяна шафа, Клайв Стейплз Льюїс, 1950

9. Подорож в Місто Мертвих, або Пальмовий Пьянарь і його Упокойний Винар, Амос Тутуола, 1952

10. Підкорювач зорі, або Плавання на край світу, Клайв Стейплз Льюїс, 1952

11. Братство Кільця, Джон Рональд Руел Толкін, 1954

12. Моє життя в лісі духів, Амос Тутуола, 1954

13. Дві твердині, Джон Рональд Руел Толкін, 1954

14. Повернення короля, Джон Рональд Руел Толкін, 1955

15. Книга і меч: записи про доброту і ненависті, Цзінь Юн, 1955

16. Король минувщини і прийдешнього, Теренс Хенбері Уайт, 1958

17. Джеймс і гігантський персик, Роальд Даль, 1961

18. Чарівна митна будка, Нортон Джастер, 1961

19. Злам часу, Мадлен Л'Енгл, 1962

20. Єдиноріг, Мануель Мухіка Лайнес, 1965

21. Політ дракона, Енн Маккефри, 1967

22. Останній єдиноріг, Пітер Бігль, 1968

23. Чарівник Земномор'я, Урсула Ле Гуїн, 1968

24. Кришталевий грот, Мері Стюарт, 1970

25. Гробниці Атуана, Урсули Ле Гуїн, 1971

26. Мешканці пагорбів, Річард Адамс, 1972

27. Схід темряви, Сьюзен Купер, 1973

28. Принцеса-наречена, Вільям Голдман, 1973

29. Вічний Тук, Наталі Беббіт, 1973

30. Швидко обертається планета, Мадлен Л'Енгл, 1978

31. Кривава кімната, Анджела Картер, 1979

32. БДВ, або Великий і Добрий Велетень, Роальд Даль, 1982

33. Аланна. Початок шляху, Тамора Пірс, 1983

34. Мандрівний замок, Діана Уїнн Джонс, 1986

35. Редволл, Брайан Джейкс, 1986

36. На вістрі клинка, Еллен Кашнер, 1987

37. Дев'ять життів Крістофера Чанта, Діана Уїнн Джонс, 1988

38. Око світу: цикл Колесо часу, Роберт Джордан, 1990.

39. Добрі знамення, Террі Пратчетт і Нил Гейман, 1990.

40. Гарун і море історій, Салман Рушді, 1990.

41. Іноземка, Діана Геблдон, 1991

42. Тігана, Гай Гевріел Кей, 1991

43. Темні початки, Філіп Пулман, 1995

44. Ніколи, Ніл Гейман, 1996.

45. Зачарована Елла, Гейл Карсон Левайн, 1997.

46. Чудовий ніж, Філіп Пулман, 1997.

47. Смаглява дівчина в колі, Подат Хопкінсон, 1998.

48. Гаррі Поттер і в'язень Азкабану, Джоан Роулінг, 1999.

49. Прокляття феї, Робін Маккінлі, 2000.

50. Буря мечів, Джордж Мартін, 2000.

51. Американські боги, Ніл Гейман, 2001.

52. Маленький вільний народ, Террі Пратчетт, 2003

53. Гаррі Поттер і Принц-полукровка, Джоан Роулінг, 2005

54. Народжені туманом: Попіл і сталь, Брендон Сандерсон, 2006

55. Ім'я вітру, Патрік Ротфусс, 2007

56. Місто скла, Кассандра Клер 2009

57. Де гора говорить з місяцем, Грейс Лін 2009

58. Сто тисяч королівств, Нора К. Джемісін 2010

59. Хто боїться смерті, Ннеді Окорафор 2010

60. Аката, відьма, Ннеді Окорафор, 2011

61. Нічний цирк, Ерін Моргенштерн, 2011

62. Пісня Ахілла, Мадлен Міллер, 2011

63. Нашестя ангелів. Книга 1. Останні дні, Сьюзен І, 2012

64. Мандрівник в Олондріі, Софія Саматара, 2013

65. Кістяні годинник, Девід Мітчелл, 2014

66. Похований велетень, Кадзуо Ісігуро, 2015

67. Угольок в попелі, Саба Тахір, 2015

68. П'ятий сезон, Нора К. Джемісін, 2015

69. вляпався !, Келлі Лінк, 2015

70. Королівські милості, Кен Лю, 2015

71. Shadowshaper, Даніель Хосе Олдер, 2015

72. Шістка Воронов, Лі Бардуго, 2015

73. Лють і світанок, Рене Ахдіе, 2015

74. Всі птахи в небі, Чарлі Джейн Андерс, 2015

75. Факел в ночі, Саба Тахір, 2015

76. The Wall of Storms, Кен Лю, 2016

77. Beasts Made of Night, Tochi Onyebuchi 2017

78. The Black Tides of Heaven, Неон Янг 2017

79. The Changeling, Віктор Лавалье 2017

80. Нефритовий місто, Фонду Лі 2017

81. Кам'яні небеса, Нора К. Джемісін, 2018

82. Ару Ша і Кінець Часів, Рошаном Чокші, 2018

83. Blanca & Roja, Анна-Марі Маклемор, 2018

84. Діти крові і кісток, Томі Адейемі, 2018

85. Цирцея, Мадлен Міллер, 2018

86. Empire of Sand, Таша Сурі, 2018

87. Опійна війна, Ребекка Ф. Куанг, 2018

88. Song of Blood & Stone, L. Penelope, 2015

89. Слід блискавки, Ребекка Роанхорс, 2018

90. Witchmark, C. L. Polk, 2018

91. Чорний леопард, рудий вовк, Марлон Джеймс, 2019

92. Children of Virtue and Vengeance, Томі Адейемі, 2019

93. Республіка Дракон, Ребекка Ф. Куанг, 2020

94. Gods of Jade and Shadow, Сільвія Морено-Гарсія, 2019

95. Pet, Akwaeke Emezi, 2019

96. Queen of the Conquered, Kacen Callender, 2019

97. Лють драконів, Еван Вінтер 2017

98. We Hunt the Flame, Hafsah Faizal, 2019

99. Elatsoe, Darcie Little Badger, 2020

100. Woven in Moonlight, Isabel Ibañez, 2020