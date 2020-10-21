Аліса в Задзеркаллі, Братство Кільця, Гаррі Поттер і інші: журнал Time назвав кращі фентезі-книги всіх часів

У список кращих увійшли твори різних часів - починаючи з IX століття і до сучасних примірників.
Сотню кращих становили популярні сучасні автори жанру: Нора К. Джемісін, Ніл Гейман, Саба Тахір, Томі Адейемі, Діана Геблдон, Джордж Мартін, Кассандра Клер і Марлон Джеймс.
Книги в жанрі фентезі повертають нас у дитинство, коли все вірили в чудеса - в драконів, в чарівників, що говорять звірів і неземних місцях. У холодні осінні вечори така книга просто незамінний друг для кожного - закутують в теплий плед і вибирайте для себе варіантік.
Відзначимо, що книги розташовані в хронологічному порядку.
1. Тисяча і одна ніч
2. Смерть Артура, Томас Мелорі, +1485
3. Пригоди Аліси в Країні чудес, Льюїс Керрол, 1865
4. Аліса в Задзеркаллі, Льюїс Керрол, 1871
5. П'ятеро дітей і Воно, Едіт Несбіт, 1902
6. Озма з країни Оз, Френк Баум, 1907
7. Мері Поппінс, Памела Треверс, 1934
8. Лев, чаклунка і платтяна шафа, Клайв Стейплз Льюїс, 1950
9. Подорож в Місто Мертвих, або Пальмовий Пьянарь і його Упокойний Винар, Амос Тутуола, 1952
10. Підкорювач зорі, або Плавання на край світу, Клайв Стейплз Льюїс, 1952
11. Братство Кільця, Джон Рональд Руел Толкін, 1954
12. Моє життя в лісі духів, Амос Тутуола, 1954
13. Дві твердині, Джон Рональд Руел Толкін, 1954
14. Повернення короля, Джон Рональд Руел Толкін, 1955
15. Книга і меч: записи про доброту і ненависті, Цзінь Юн, 1955
16. Король минувщини і прийдешнього, Теренс Хенбері Уайт, 1958
17. Джеймс і гігантський персик, Роальд Даль, 1961
18. Чарівна митна будка, Нортон Джастер, 1961
19. Злам часу, Мадлен Л'Енгл, 1962
20. Єдиноріг, Мануель Мухіка Лайнес, 1965
21. Політ дракона, Енн Маккефри, 1967
22. Останній єдиноріг, Пітер Бігль, 1968
23. Чарівник Земномор'я, Урсула Ле Гуїн, 1968
24. Кришталевий грот, Мері Стюарт, 1970
25. Гробниці Атуана, Урсули Ле Гуїн, 1971
26. Мешканці пагорбів, Річард Адамс, 1972
27. Схід темряви, Сьюзен Купер, 1973
28. Принцеса-наречена, Вільям Голдман, 1973
29. Вічний Тук, Наталі Беббіт, 1973
30. Швидко обертається планета, Мадлен Л'Енгл, 1978
31. Кривава кімната, Анджела Картер, 1979
32. БДВ, або Великий і Добрий Велетень, Роальд Даль, 1982
33. Аланна. Початок шляху, Тамора Пірс, 1983
34. Мандрівний замок, Діана Уїнн Джонс, 1986
35. Редволл, Брайан Джейкс, 1986
36. На вістрі клинка, Еллен Кашнер, 1987
37. Дев'ять життів Крістофера Чанта, Діана Уїнн Джонс, 1988
38. Око світу: цикл Колесо часу, Роберт Джордан, 1990.
39. Добрі знамення, Террі Пратчетт і Нил Гейман, 1990.
40. Гарун і море історій, Салман Рушді, 1990.
41. Іноземка, Діана Геблдон, 1991
42. Тігана, Гай Гевріел Кей, 1991
43. Темні початки, Філіп Пулман, 1995
44. Ніколи, Ніл Гейман, 1996.
45. Зачарована Елла, Гейл Карсон Левайн, 1997.
46. Чудовий ніж, Філіп Пулман, 1997.
47. Смаглява дівчина в колі, Подат Хопкінсон, 1998.
48. Гаррі Поттер і в'язень Азкабану, Джоан Роулінг, 1999.
49. Прокляття феї, Робін Маккінлі, 2000.
50. Буря мечів, Джордж Мартін, 2000.
51. Американські боги, Ніл Гейман, 2001.
52. Маленький вільний народ, Террі Пратчетт, 2003
53. Гаррі Поттер і Принц-полукровка, Джоан Роулінг, 2005
54. Народжені туманом: Попіл і сталь, Брендон Сандерсон, 2006
55. Ім'я вітру, Патрік Ротфусс, 2007
56. Місто скла, Кассандра Клер 2009
57. Де гора говорить з місяцем, Грейс Лін 2009
58. Сто тисяч королівств, Нора К. Джемісін 2010
59. Хто боїться смерті, Ннеді Окорафор 2010
60. Аката, відьма, Ннеді Окорафор, 2011
61. Нічний цирк, Ерін Моргенштерн, 2011
62. Пісня Ахілла, Мадлен Міллер, 2011
63. Нашестя ангелів. Книга 1. Останні дні, Сьюзен І, 2012
64. Мандрівник в Олондріі, Софія Саматара, 2013
65. Кістяні годинник, Девід Мітчелл, 2014
66. Похований велетень, Кадзуо Ісігуро, 2015
67. Угольок в попелі, Саба Тахір, 2015
68. П'ятий сезон, Нора К. Джемісін, 2015
69. вляпався !, Келлі Лінк, 2015
70. Королівські милості, Кен Лю, 2015
71. Shadowshaper, Даніель Хосе Олдер, 2015
72. Шістка Воронов, Лі Бардуго, 2015
73. Лють і світанок, Рене Ахдіе, 2015
74. Всі птахи в небі, Чарлі Джейн Андерс, 2015
75. Факел в ночі, Саба Тахір, 2015
76. The Wall of Storms, Кен Лю, 2016
77. Beasts Made of Night, Tochi Onyebuchi 2017
78. The Black Tides of Heaven, Неон Янг 2017
79. The Changeling, Віктор Лавалье 2017
80. Нефритовий місто, Фонду Лі 2017
81. Кам'яні небеса, Нора К. Джемісін, 2018
82. Ару Ша і Кінець Часів, Рошаном Чокші, 2018
83. Blanca & Roja, Анна-Марі Маклемор, 2018
84. Діти крові і кісток, Томі Адейемі, 2018
85. Цирцея, Мадлен Міллер, 2018
86. Empire of Sand, Таша Сурі, 2018
87. Опійна війна, Ребекка Ф. Куанг, 2018
88. Song of Blood & Stone, L. Penelope, 2015
89. Слід блискавки, Ребекка Роанхорс, 2018
90. Witchmark, C. L. Polk, 2018
91. Чорний леопард, рудий вовк, Марлон Джеймс, 2019
92. Children of Virtue and Vengeance, Томі Адейемі, 2019
93. Республіка Дракон, Ребекка Ф. Куанг, 2020
94. Gods of Jade and Shadow, Сільвія Морено-Гарсія, 2019
95. Pet, Akwaeke Emezi, 2019
96. Queen of the Conquered, Kacen Callender, 2019
97. Лють драконів, Еван Вінтер 2017
98. We Hunt the Flame, Hafsah Faizal, 2019
99. Elatsoe, Darcie Little Badger, 2020
100. Woven in Moonlight, Isabel Ibañez, 2020