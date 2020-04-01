Новий ремікс пісні "Лей, не жалей" від Макса Барських

Новини культури:Новинкою співак закликає слухачів залишатися в доброму настрої, дотримуватися всіх запобіжних заходів.

Макс Барських раніше презентував кліп на пісню "Лей, не жалей", в якому виступає проти соціальних суджень, а зараз випустив танцювальний ремікс на композицію.

Новинкою Барських закликає слухачів залишатися в доброму настрої, дотримуючись всіх запобіжних заходів.

А також запускає серію одиночних вечірок в стилі #STAYHOME.

Оригінальний сингл з альбому "1990" знаходиться в радіоефірі по всьому світу вже 17 тижнів.

За цей час "Лей, не жалей" встиг отримати "золотий статус" цифрових продажів і прозвучати сумарно в радіоефірі близько 800 тисяч разів.