Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі

Новини культури:Організатори Євробачення, які анонсували новий формат для пісенного конкурсу, вже анонсували дату концерту.

Онлайн-виступ виконавців відбудеться 16 травня о 22 годині по київському часу.

Після того, як Євробачення-2020 скасували і перенесли на наступний рік, організатори вирішили потішити фанів та підтримати усіх учасників, які виборювали цього року перемогу в Національних відборах новим форматом.

Альтернативне шоу, яке вийде у травні називається "Євробачення: Європа світить світлом".

Новий формат Євробачення буде відрізнятися від того формату до якого ми звикли. Замість боротьби конкурсантів за перемогу, учасники 41 країни будуть виконувати свої пісні, до них також приєднаються переможці минулих років.

Участь у шоу також візьмуть переможці українського Національного відбору гурт Go_A. Вони виконають власну пісню та кавер-версію хіта Євробачення.

Шоу будуть вести голландські ведучі Шантал Янцен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт. Очікується, що пряма трансляція триватиме близько 2 годин.

Онлайн-концерт будуть транслювати на офіційній сторінці Євробачення в YouTube. Таку можливість нададуть і суспільним мовникам різних країн. Більш детальну інформацію організатори обіцяють розповісти згодом.

Нагадаємо, щорічний пісенний конкурс Євробачення, який мав відбутися 12 травня у Роттердамі, організатори вирішили скасувати через загрозу поширення коронавірусу. Скасування Євробачення відбулося вперше за 65-річну кар’єру музичного конкурсу.