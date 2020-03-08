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Семен Слєпаков записав сатиричну пісню на 8 березня (Відео)

Семен Слєпаков записав сатиричну пісню на 8 березня (Відео)
15:57 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини культури:Приспів пісні пародіює вірусне відео з істерикою інстаблогерки в таксі.

Російський комік та музикант Семен Слєпаков записав пісню до восьмого березня, висміявши у ній скандальне вірусне відео з істерикою зірки Instagram Яни Данькової в таксі.

"Я вважаю, що в день 8 березня, який наступає, жінки мають повідомляти чоловікам про свої бажання найефективнішим способом, який всі ми недавно побачили", - зазначив він у своєму відео в Instagram.

Приспів пісні пародіює образливі заяви Данькової на адресу таксиста. Слєпаков співає: "Привітай мене, мр * зь!", "Вези мене, мр * зь!", "Кохай мене, мр * зь!".

 
 
 
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Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

Нагадаємо, в середині лютого учасника конкурсу "Краса Росії", зірка Instagram Яна Данькова влаштувала істерику в московському таксі. Відео в момент стало вірусним.

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Дівчина називає таксиста "мр*ззю" і "твариною", вимагаючи, щоб він її віз. При цьому вона накидається на нього з кулаками.

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Все по темі:

Такси, Instagram, Истерика, 8 березня, Співак, Пісня, Семен Слєпаков, Інстаблогерка, Російський Комік, Яна Данькова.
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