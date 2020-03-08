Семен Слєпаков записав сатиричну пісню на 8 березня (Відео)

Новини культури:Приспів пісні пародіює вірусне відео з істерикою інстаблогерки в таксі.

Російський комік та музикант Семен Слєпаков записав пісню до восьмого березня, висміявши у ній скандальне вірусне відео з істерикою зірки Instagram Яни Данькової в таксі.

"Я вважаю, що в день 8 березня, який наступає, жінки мають повідомляти чоловікам про свої бажання найефективнішим способом, який всі ми недавно побачили", - зазначив він у своєму відео в Instagram.

Приспів пісні пародіює образливі заяви Данькової на адресу таксиста. Слєпаков співає: "Привітай мене, мр * зь!", "Вези мене, мр * зь!", "Кохай мене, мр * зь!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 7 Мар 2020 в 12:57 PST

Нагадаємо, в середині лютого учасника конкурсу "Краса Росії", зірка Instagram Яна Данькова влаштувала істерику в московському таксі. Відео в момент стало вірусним.

Дівчина називає таксиста "мр*ззю" і "твариною", вимагаючи, щоб він її віз. При цьому вона накидається на нього з кулаками.