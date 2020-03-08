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Донька онкохворої Заворотнюк зробила заяву

Донька онкохворої Заворотнюк зробила заяву
15:49 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Анна Заворотнюк-Стрюкова зворушливо подякувала всім за підтримку в період важкого стресу.

Дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна перервала мовчання й обнадійливо висловилася про стан здоров’я своєї матері. Відповідне повідомлення вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, у соцмережі Анна Заворотнюк-Стрюкова опублікувала пост зі своєю фотографією, на якій вона зображена усміхненою, тримаючи в руці жовтий тюльпан. 

У дописі донька "прекрасної няні" подякувала всім за любов і підтримку "у найскладніший період свого життя". Дівчина розповіла про важкий стрес, зазначивши, що рідні та близькі допомагають їй "у пошуках своєї точки опори".

 
 
 
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Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас все и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

Водночас Анна Заворотнюк висловила сподівання, що її мама одужає. "Я люблю вас усіх, і я глибоко переконана, що вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща у світі мама одужає і в наш дім знову увійде радість та щастя", – наголосила донька Заворотнюк.

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Нагадаємо, раніше Анна Заворотнюк-Стрюкова похвалилася поїздкою в Рим.

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Все по темі:

Москва, Тюльпан, Боротьба, Анастасия Заворотнюк, Заява, Стрес, Онкохвороба, Побажання, Анна Заворотнюк-Стрюкова.
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