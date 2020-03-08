Донька онкохворої Заворотнюк зробила заяву

Новини шоу бізнесу:Анна Заворотнюк-Стрюкова зворушливо подякувала всім за підтримку в період важкого стресу.

Дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна перервала мовчання й обнадійливо висловилася про стан здоров’я своєї матері. Відповідне повідомлення вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, у соцмережі Анна Заворотнюк-Стрюкова опублікувала пост зі своєю фотографією, на якій вона зображена усміхненою, тримаючи в руці жовтий тюльпан.

У дописі донька "прекрасної няні" подякувала всім за любов і підтримку "у найскладніший період свого життя". Дівчина розповіла про важкий стрес, зазначивши, що рідні та близькі допомагають їй "у пошуках своєї точки опори".

Водночас Анна Заворотнюк висловила сподівання, що її мама одужає. "Я люблю вас усіх, і я глибоко переконана, що вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща у світі мама одужає і в наш дім знову увійде радість та щастя", – наголосила донька Заворотнюк.

Нагадаємо, раніше Анна Заворотнюк-Стрюкова похвалилася поїздкою в Рим.