Донька онкохворої Заворотнюк зробила заяву

Дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна перервала мовчання й обнадійливо висловилася про стан здоров’я своєї матері. Відповідне повідомлення вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Так, у соцмережі Анна Заворотнюк-Стрюкова опублікувала пост зі своєю фотографією, на якій вона зображена усміхненою, тримаючи в руці жовтий тюльпан.
У дописі донька "прекрасної няні" подякувала всім за любов і підтримку "у найскладніший період свого життя". Дівчина розповіла про важкий стрес, зазначивши, що рідні та близькі допомагають їй "у пошуках своєї точки опори".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас все и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье
Водночас Анна Заворотнюк висловила сподівання, що її мама одужає. "Я люблю вас усіх, і я глибоко переконана, що вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща у світі мама одужає і в наш дім знову увійде радість та щастя", – наголосила донька Заворотнюк.
Нагадаємо, раніше Анна Заворотнюк-Стрюкова похвалилася поїздкою в Рим.