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Ірена Карпа записала феміністичний трек до 8 березня

Ірена Карпа записала феміністичний трек до 8 березня
18:56 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Українська письменниця та співачка Ірена Карпа ніколи не соромилася виражати свою думку публічно.

В українському суспільстві панує неоднозначне ставленя до Міжнародного жіночого дня. Одні з радістю приймають ніжні привітання та романтичні подарунки, тоді як інші відстоюють права жінок на феміністичних маршах по всій країні. Позицію останніх підтримує й письменниця та журналістка Ірена Карпа. 

Так, сьогодні, 8 березня, на офіційній сторінці в інстаграмі знаменитість презентувала свій сингл "Баби круті чуваки", який утверджує позицію жінки у сучасному світі. Ірена Карпа обрала для привітання власний метод. Вона наголосила на заслугах жінок, які поклали початок багатьом сучасним відкриттям. Вона спрямовує ці слова до представниць найрізноманітніших професій. 

І поки незнайомі мужики шлють нам копіпейщені тюльпани і графоманські віршики про "свято краси" в приватні меседжі, я хочу по-справжньому привітати знайомих моїх жінок. Знакових, сильних, відчайдушних. Відвертих, глибоких, сміливих. Талановитих, неповторних, творчих… Усіх тих, хто важливі не тільки для мене. Всіх моїх красунь і розумниць, – презентувала Ірена Карпа.

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Трек "Баби круті чуваки" з'явився на ютубі лише кілька годин тому, а вже встиг знайти відгомін у серцях багатьох жінок та навіть чоловіків: "Блін, то такий вранішній наркотик, не можу перестати її слухати, вже і мої довкола знають слова. А ну і чувакам зайшло", "Як смачно сказано", "Круто! Карпа завжди на висоті", "Це неперевершено".

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