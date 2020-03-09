Go-A оновили пісню "Соловей" з якою виступлять на Євробаченні 2020 (Аудіо)

Новини культури:До нового аранжування пісні доклав руку продюсер Руслан Квінта.

Вдосконаленням аранжування учасники Go-A та продюсер Руслан Квінта зайнялися незабаром після перемоги гурту у фіналі Нацвідбору на пісенний конкурс. Тепер "Соловей" звучить дещо злагодженіше та глибше, вокал - рівніше, але перші слухачі в мережі наполегливо вимагають повернути оригінал. Кажуть, пісня втратила органічність, колишню цілісність і перетворилася на дискотечний трек.

"Мені в попередній версії трішки не вистачало низів, заливок і естетичних елементів по всьому треку, особливо на збивках. Зараз це все додали і я задоволений", - поділився думкою у Фейсбук користувач Serge Mesch. Що правда, з нею погодилися далеко не всі.

"А мені не подобається, бо втрачена цілісність й органічість. В цій редакції чую відверто зайві звуки. Лише бек-вокал тут подобається", "Дуже банальна "радіо попса" стала", "Оригінал був в рази кращим, поверніть трек, за який голосували", "Зіпсували пісню. Поверніть оригінал", - дискутую в коментарях у Фейсбук та на YouTube.

Примітно, що не оцінили нову версію треку і слухачі Go-A за кордоном. "Мені здається, перша версія була кращою. Ця занадто м'яка і позбавляє пісню трагізму її історії", "О, ні, що ви наробили. Сподіваюся, ви ще передумаєте і повернете оригінал", - діляться думками під свіжої записом.