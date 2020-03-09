Прогнози букмекерів щодо Євробачення 2020

Новини культури:Росія все ще в п'ятірці лідерів.

Прогнози букмекерів на Євробачення-2020 знову помінялися. Лідери залишилися колишні, однак їхні шанси змінилися.

Оновлені рейтинги букмекерів опубліковані на міжнародному сайті пісенного конкурсу.

Як і раніше, лідирує Ісландія з піснею Think about things. Друге місце з 11% шансом на виграш віддають Болгарії, на 3 місці - Литва.

Четверту сходинку посідає Швейцарія, п'ятірку лідерів замикають представники Росії. Шанси України стали ще песимістичнішими. На цей час Україна займає 27 сходинку рейтингу з шансом на перемогу в 1%.