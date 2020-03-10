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Гурт Led Zeppelin виграв судовий процес про плагіат

Гурт Led Zeppelin виграв судовий процес про плагіат
14:00 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф lenta.ua Фото: Twitter

Новини культури:Йшлося про одну з найзнаменитіших пісень в історії рок-музики.

Неприємна історія з тим, що Led Zeppelin нібито запозичили для початку своєї пісні частину чужої композиції, тягнеться вже кілька років. Неприємна вона подвійно тому, що мова йде про одну з кращих пісень в історії рок-музики Stairway to Heaven. І неприємна втричі тому, що позов до суду подав не лос-анджелеський музикант Ренді Вулф, у якого Led Zeppelin нібито «запозичили» якусь послідовність акордів (Вулф загинув в 1997-му році, тобто у нього було для цього цілих 26 років), а його спадкоємці.

Для Led Zeppelin судовий розгляд ускладнювалося тим, що Ренді Вулф був лідером американської групи Spirit, яка на гастролях «дирижаблів», виступаючи у них на «розігріві», грала ту саму композицію Taurus, звідки Джиммі Пейдж і Роберт Плант нібито взяли знаменитий початковий риф «Сходів в небо». Чесно кажучи, якась схожість простежується, але Пейдж на першому судовому процесі в 2016-му році заявив, що ця послідовність акордів «існувала вічно». І той процес подавачі позову програли - але їх адвокат подав на апеляцію, посилаючись, втім, не на музику, а на процесуальні обставини. Мовляв, суддя неправильно проінструктував присяжних. Тому, як розповідає The Gardian , в 2018-му році суд в Сан-Франциско скасував рішення попереднього.

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І ось, нарешті, зараз апеляційний суд США в складі 11 суддів постановив, що висновок 2016- го року був правильним і Led Zeppelin, грубо кажучи, нічого не «вкрали». І хоча адвокати сторони, що програла, заявили, що можуть звернутися з черговим оскарженням вже до Верховного суду США, музиканти зітхнули з полегшенням. І не тільки музиканти з Led Zeppelin, оскільки такого роду процеси погрожували перетворитися в епідемію (ні при коронавірусі буде сказано).

Адже, нагадує The Gardian , в 2015-му році спадкоємці культового американського музиканта Марвіна Гея виграли аналогічний процес проти Робіна Тіка і Фарелл Вільямс, звинувативши їх в тому, що ті використовували хіт Гея 1977-го року. Присяжні тоді присудили спадкоємцям $7,4 млн., які потім були зменшені до $5,3 млн., а весь музичний світ завмер в очікуванні, хто наступний. 

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Плагиат, Led Zeppelin, Гурт, Судовий процес, Рок-гурт, Музика.
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