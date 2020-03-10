Найбільший музичний фестиваль світу переносять через коронавірус

Новини культури:Фестиваль перенесуть з квітня на жовтень.

Один з найбільших у світі фестивалів музики і мистецтв Coachella переносять на 6 місяців через спалах смертельного коронавіруса.

Про це у вівторок, 10 березня, повідомляє The Sun з посиланням на джерела.

Рішення про скасування заходу було прийнято після того, як в окрузі Ріверсайд, штат Каліфорнія, де щорічно проводиться "Коачелла", були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом.

Відзначається, що фестиваль перенесуть з квітня на жовтень. Організатори "Коачелли" поки не підтвердили і не спростували цю інформацію.