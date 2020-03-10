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Адвокати Вайнштейна просять суд зменшити йому тюремний термін

Адвокати Вайнштейна просять суд зменшити йому тюремний термін
11:29 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Команда Вайнштейна наполягає, що через жалюгідний стан здоров'я великий термін може виявитися для нього довічним.

Адвокати Харві Вайнштейна попросили Верховний суд штату Нью-Йорк засудити його всього на 5 років, оскільки він, ймовірно, не проживе в тюрмі довше, пише Page Six. Комнади 67-річного продюсера, якому загрожує до 29 років позбавлення волі, стверджує, що такий тюремний термін стане для нього довічним.

"Сувора реальність полягає в тому, що пан Вайнштейн може навіть не пережити цей термін, - написали адвокати в листі судді Джеймсу Берку. - ЗМІ постійно ображали Вайнштейна, його давно засудили в суді громадської думки. Його падіння з вершини було історичним, можливо, безпрецедентним в епоху соціальних мереж. Його життєва історія, його досягнення і боротьба просто видатні, і їх не слід ігнорувати повністю через рішення присяжних".

Адвокати ще раз підкреслили, що жертви опального продюсера "продовжували з ним стосунки після передбачуваних нападів, зв'язувалися для отримання роботи, квитків і професійних порад".

Вайнштейн очікує винесення вироку у в'язниці на острові Рікерс після двотижневого лікування в лікарні Бельвю і коронарного шунтування. Представник продюсера повідомив, що йому складно пересуватися по камері без ходунків та інвалідного крісла. 7 березня він, намагаючись йти самостійно, впав і вдарився головою: "Він думає, що у нього струс мозку. Його голова болить з учорашнього дня".

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Нагадаємо, що 24 лютого Харві Вайнштейна визнали винним у згвалтуванні актриси і примусі до орального сексу колишньої асистентки.

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Все по темі:

Суд, Тюрьма, Термин, Вирок, Прохання, Стан здоров'я, Гарві Вайнштейн, Адвокати.
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