Макс Барських представив україномовну пісню "Двоє" (Відео)

Новини культури:Композиція увійде в майбутній альбом співака "1990"

Макс Барських раніше випустив нову пісню "Небо льет дождем", а в свій день народження презентував україномовну композицію "Двоє".

"Серед восьми мільярдів сердець, що б'ються на різних континентах світу, є тільки одне, з яким я хочу, щоб моє серце звучало в такт. Знайти цю людину і є саме велике щастя, на яке тільки здатна людина.

В цю мить фізичний світ перестає існувати й всередині нас зароджується цілий всесвіт, в якому є тільки двоє - ті щасливчики, які зуміли знайти один одного і пізнати найвеличніше з усіх почуттів", - коментує прем'єру Макс.

"Двоє" - ще один сингл з майбутнього альбому співака "1990" і третій реліз українською мовою в кар'єрі Барських.