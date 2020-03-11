Мадонна скасувала концерти в Парижі

Новини культури:Недуга стала на заваді вже не одної події. Тепер стало відомо про скасування концертів Мадонни у Парижі.

Знаменита американська співачка Мадонна вже відвідала декілька країн, у яких виступила з шоу MADAME X. Проте через спалах коронавірусу їй довелося скасувати концерти у столиці Франції, які були заплановані на 10 та 11 березня. Про це повідомляє видання Metro.

Коронавірус з Уханя активно поширюється в Європі. Напружена ситуація також у Франції, де зареєстрували 1412 випадків зараження та 30 летальних випадків. У зв'язку з цим американська попдіва скасувала свої виступи там, а прихильникам, які придбали квитки, повернуть кошти.

Згідно з розпорядженням міністерства і рішенням префектури скасовувати всі заходи, чисельність учасників яких перевищує 1000 осіб, ми з глибоким жалем повідомляємо вам про скасування двох останніх шоу MADAME X, які раніше були перенесені на 10 і 11 березня, – повідомили організатори концертів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #madamextheatre #legrandrexparis #edithpiaf Публикация от Madonna (@madonna) 2 Мар 2020 в 2:17 PST

Це вже не перша культурна подія, яка не відбулася через епідемію. Зупинили знімання низки фільмів, скасували модні покази у багатьох країнах, культурні виставки Лейпцизьку книжкову виставку в Німечинні скасували через коронавірус та фестивалі. Також Кеті Перрі та Орландо Блум перенесли своє весілля, яке мало відбутися у липні в Японії.