Ксенія Собчак похвалилася розтяжкою біля океану

Новини шоу бізнесу:Російська телеведуча Ксенія Собчак відреагувала на падіння курсу рубля через обвал ринку нафти.

Фото Собчак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото ведуча в блакитний піжамі посміхається, лежачи на океанському причалі, і робить розтяжку.

"Подниму хоч ногу вгору, раз рубль знову падає, а я не перестаю дивуватися тому, що це ще когось дивує", - написала Ксенія Собчак.

"Мабуть заздрість Волочковій не дає Ксенії спокою", "Відпочинок в цьому році у всіх буде на дачі", "Волочкова цього не переживе", "Майже Волочкова", "Ксенія, ви прекрасні", - написали підписники Собчак в коментарях.

Раніше Ксенія Собчак порадувала фанів пікантним святковим знімком в День всіх закоханих, де вона позувала топлес зі співачкою Глюкозою.