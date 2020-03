Емінем презентував новий кліп (Відео)

Відомий американський репер Емінем презентував кліп на пісню Godzilla, яку він записав з репером Juice WRLD.

Ролик опублікований на YouTube-каналі Lyrical Lemonade.

У кліпі знявся колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон.

За сюжетом він нокаутує музиканта на вулиці.

"Добре провів час, нокаутувавши Емінема в його новому кліпі. Ви з Доктором Дре ще робите великі справи, і це дійсно надихає", – написав 53-річний Тайсон у Twitter.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx

— Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020