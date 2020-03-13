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Саундтреком до серіалу "Доктор Віра" стала пісня Тіни Кароль (Відео)

Саундтреком до серіалу "Доктор Віра" стала пісня Тіни Кароль (Відео)
14:20 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Знаменита українська виконавиця Тіна Кароль вкотре стала автором саундтреку до серіалу.

Цього разу її пісня "Иди на жизнь" прозвучить у новій українській стрічці "Доктор Віра".

Прем'єра медичної драми відбудеться 16 березня о 20:45 на телеканалі "1+1". Композиція народної артистки України Тіни Кароль стала офіційним саундтреком до неї.

Співачка розповіла, що це мотиваційна пісня про довіру до себе і свого внутрішнього "я". Тіна зазначає, що для мрійників немає жодних кордонів чи рамок.

Сміливо мріяти, довіряти своїй внутрішній дитині, обрати йти на життя – це гасло і маніфест пісні, – каже зірка.

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Що відомо про серіал "Доктор Віра"?"

Доктор Віра" – це медична драма, сюжет якої побудований на життєвій історії кардіохірурга Віри. Несподівано її чоловік Андрій зникає і вона залишається сама з хворою донькою.

Потім до неї приходить жінка, яка називає себе його справжньою дружиною. Віра працювала над написанням дисертації, проте змушена покинути цю справу та повернутися до лікарні, де працювала раніше, щоб забезпечувати дитину. Там вона рятує життя людей в операційних.

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