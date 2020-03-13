Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Понад 15 тисяч людей захворіли на коронавірус в Італії.

Водночас від недуги вже померли 1016 інфікованих. Учасниця 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи" Міо наразі перебуває в Мілані та не може покинути державу через закриття кордонів. Що відбувається в італійському місті, вона відверто розповіла журналістам.

Як передає "Новий канал", українська модель полетіла до Італії на зйомки. Проте, за словами Каті Куліченко, заплановані проєкти скасували через спалах коронавірусу в країні. Манекенниця розповіла, що люди в Мілані у паніці, а вона намагається знайти бодай якісь проєкти.

"Люди в паніці! А це дуже впливає на роботу – її скасовують, кастингів майже немає! Мені через вірус скасували всі замовлення. Це максимально жахливо, коронавірус забрав будь-яку можливість працювати. В Мілані вже був карантин, але я думала, що це безглуздя, і все налагодиться. Але ж ні! Мені дуже прикро, що моя перша поїздка до Мілана вийшла саме такою. Багато хто знає, що я дуже емоційна, і мені важко дається цей режим "невідомості" і "байдикування", – поділилась Катя Куліченко, більш відома як "тьотя Мотя".

Модель додала, що на початку спалаху коронавірусу спілкувалась з іншою учасницею "Топ-модель по-українськи", яка також пербувала у Мілані. Яна Кутішевська таки добилась від агентства змоги повернутись до України, взявши у борг гроші на авіаквитки. Водночас Катя Куліченко досі залишається у Мілані.

Коли тільки починалися розмови про коронавірус, ми з Яною гуляли щодня, але потім то я хворіла, то Яна, а після я полетіла в Париж. Повернулася і дізналася, що Яна відлітає через кілька днів додому… Через пандемію коронавірусу агентство не відпускає нас додому. Яна просилася довго, їй довго обіцяли, і зрештою дозволили самій купити квиток і поїхати! – зазначила Катя Куліченко.

Як відомо, Італія найбільше у Європі потерпає від коронавірусу. Коронавірус в Італії: від хвороби померли понад тисяча людей За показниками інфікування та смертності держава є другою після Китаю. Епідемія стрімко поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих щодня зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, втім пізніше хвороба поширилася на усю країну. Італія перекрила всі кордони та оголосила карантин. Прикордонники Словенії вже завернули два автобуси Два автобуси з українцями з Італії завернули на кордоні зі Словенією: відео з українцями, які хотіли повернутись додому.