Радісного вам дня: анекдоти 13 березня

- Лікарю, не могли б ви мені допомогти, мені здається, що я - метелик.
- Дорогий мій, це не до мене, а до психотерапевта.
- Так я знаю.
- Чому ж ви до мене прийшли?
- А у вас в кабінеті увімкнуте світло.
Доросле життя - круто! Можна гуляти, пити і веселитися хоч греблю гати ... Дорогою з роботи ... лише одну годину, поки дійдеш до будинку, де чекає жінка із скалкою ...
Тренер:
- Якої мети ви хочете досягти?
- Погладить всіх котиків.
- Ні, фітнес мети?
- Бігати настільки швидко, щоб наздоганяти і гладити котиків.
У такі морози пташкам необхідна наша допомога. Тому я сьогодні залишила в годівниці у дворі два євро.