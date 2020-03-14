Відтепер гра на піаніно у онлайн-режимі

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20:36 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Відомий піаніст проводить концерти у твіттері під час карантину.

З того часу, як одна за одною країни Європи опинилися на карантині, безліч артистів відклали свої виступи. Проте піаніст Ігор Левіт вирішив не залишати шанувальників без своєї творчості та щовечора збирає чималу аудиторію твіттера на домашні концерти.

Відомий німецький піаніст Ігор Левіт потрапив до числа тих митців, творчість яких поставив під загрозу коронавірус. Проте він знайшов альтернативу на той час, як найбільші концертні зали залишатимуться порожніми.

Днями на особистих сторінках у соціальних мережах Ігор Левіт запропонував прихильникам приєднуватися до імпровізованих домашніх концертів щовечора о 19:00 за центральноєвропейським часом. Піаніст показав, як облаштував відповідне місце у власній квартирі? та вже встиг двічі потішити користувачів твіттера якісною музикою.

"Концертні зали спорожніли, слухати і відчувати музику разом стало неможливо. Це сумно, але, разом з тим, необхідно. Все ж, я хотів би продовжувати ділитися музикою з вами",– анонсував свій концерт Ігор Левіт.

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Музикант зазначив, що буде влаштовувати виступи до того часу, поки публіка знову зможе насолоджуватися мистецтвом під час живих концертів. Так, онлайн-трансляції тривають близько однієї години та збирають понад 170 тисяч глядачів.

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Вирус, Пианист, Пианино, Виступ, Музика.
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