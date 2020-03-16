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Учасниця з Болгарії - нова фаворитка Євробачення-2020 (Відео)

Учасниця з Болгарії - нова фаворитка Євробачення-2020 (Відео)
13:20 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Учасниця болгарського "Х-фактора" посіла першу сходинку рейтингу букмекерів.

Букмекери Євробачення-2020 оновили свої прогнози, і цього разу в мережі розгорілися вже суперечки серйозніше. Вся справа в тому, що першу сходинку рейтингу станом на 16 березня займає представниця Болгарії Victoria - учасниця місцевого шоу "Х-фактор", яка представить країну з піснею Tears Getting Sober. І в ній шанувальники конкурсу почули "Біллі Айліш на мінімалках".

Примітно, що свій трек Victoria представила однією з останніх, хоча ще до цього з якихось причин входила до трійки лідерів букмекерського рейтингу. Коли ж Tears Getting Sober з'явився в мережі, глядачі конкурсу розділилися в оцінках.

Лише за перший тиждень пісня виконавиці зібрала в YouTube майже 1,5 млн переглядів. При цьому одночасно тисячі лайків і дизлайків. І якщо одні погодилися з високою оцінкою букмекерів, то інші лише розвели руками, звинувативши Victoria в наслідуванні 18-річної Біллі Айліш.

Деякі навіть помітили схожість пісні Tears Getting Sober з хітом I Love You. Втім, з цією думкою погодилися не всі: "Біллі Айліш далеко не єдина, хто співає в такому стилі. Victoria нічого не крала. Будь ласка, подумайте, перш ніж ображати", - закликали в одному з коментарів на YouTube.

Але аргументів "проти" учасники дискусії знайшли більше: "Народ, ну тут все: і манера виконання, і голос, і кліп... ну все в стилі Айліш. Я не кажу, що це плагіат, але це явно не перше місце по Європі. Нічого нового і оригінального", - додали в обговореннях.

Ну а незгодні з цією думкою вже привітали Болгарію з високими шансами на перемогу: "Шикарно! Правда, шикарно! Не пам'ятаю у болгар такої крутої пісні в попередніх конкурсах. Мої вітання, ви зможете дуже високо забратися".

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Що ж стосується представників України, гурт Go-A та його конкурсна пісня "Соловей" поки також займають в рейтингу букмекерів 25-ту позицію. Всього в конкурсі цього року бере участь 41 країна.

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Все по темі:

Болгария, Х-фактор, прогнози, Victoria, букмекери, Билли Айлиш, Євробачення, Нідерланди, Tears Getting Sober.
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