Промоутерські агентства скасовують концерти у світу

Новини шоу бізнесу:Причиною скасування стала пандемія коронавірусу.

Дві найбільших промоутерські компанії світу AEG і Live Nation, заявили про скасування концертів і турів, запланованих на березень. До них приєдналися також кілька інших агентств, скасування концертів пов'язане з небезпекою зараження новим коронавірусом, повідомляє Variety.

"Провідні світові сили в сфері живих розваг зібралися разом, щоб сформувати глобальну цільову групу для забезпечення стратегічної підтримки і єдиного напрямку, який гарантує, що заходи безпеки і постійний протокол відповідають інтересам артистів, фанатів, персоналу та світового співтовариства", - говориться в спільній заяві компаній. Вони відзначають, що рекомендують перенести великі концерти, заплановані на березень. Невеликі ж події будуть проведені, якщо вони відповідають вимогам місцевої влади. Рекомендації щодо скасування або перенесення стосуються концертів по всьому світу.

В число концертів, які будуть відкладені, потрапляють виступи Біллі Айліш, Шер, Майкла Бубле, The Strokes, Post Malone та інших.

Як повідомляє The Guardian, через коронавірус тур по Японії, Нової Зеландії та Австралії скасував гурт My Chemical Romance. Учасники колективу зазначили, що вважають це рішення правильним для забезпечення безпеки фанів і команди у ситуації, що склалася.

Після відмови гурту від виступу організатори фестивалю Download Australia, який повинен був відбутися 20 і 21 березня і хедлайнерами якого повинні були стати My Chemical Romance, заявили про скасування події.

Концерт в Мельбурні скасувала Майлі Сайрус, гурт Pixies скасувала тур по Австралії, запланований на червень фестиваль Dark Mofo скасували.

Організатори фестивалю електронної музики Time Warp, який повинен був відбутися в Німеччині 4 квітня, заявили про скасування події.

Через коронавірус перенесли прем'єри фільмів "Мулан", "Форсаж 9", "Кролик Петрик 2" та "Тихе місце 2".

Через ризик інфікування коронавірусом цього року скасували міжнародну туристичну виставку ITB Berlin в Берліні. Крім того, у Швейцарії вперше за останні 70 років скасували проведення щорічного автомобільного шоу Женевський автосалон. В Японії скасували фестиваль цвітіння і милування сакурою, який проходить у квітні.

Один з найбільших фестивалів США і світу Coachella хочуть перенести на жовтень. Минулого тижня стало відомо про скасування фестивалю South by Southwest (SXSW), який повинен був пройти в Остіні, штат Техас. Подію повинні були відвідати близько 400 тисяч осіб, її скасували вперше за 34 роки. Скасували також EDM festival Ultra, який повинен був пройти в Маямі, і Tomorrowland Winter.

Про скасування концертів у Парижі, які повинні були відбутися в рамках світового туру, заявила Мадонна.