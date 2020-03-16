Скачать
Вівторок, 17.03.2020
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус

Музична премія YUNA 2020 озвучила нову дату проведення

Музична премія YUNA 2020 озвучила нову дату проведення
19:07 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новини культури:Через карантин та обмеження масових заходів нагородження відбудеться у травні.

Участь у святковому концерті візьмуть MÉLOVIN, MARUV, MONATIK, Artem Pivovarov, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash, KRUTЬ та ще декілька українських артистів.

Коли: 26 травня 2020 року

Де: Палац "Україна" (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 449 грн, у продажу на Concert.ua

Церемонія нагородження Національної музичної премії YUNA 2020 відбудеться 26 травня. Святковий концерт мав пройти 24 березня, проте потрапив під обмеження проведення масових заходів через національний карантин. Місце залишається незмінним – київський палац "Україна". Усі придбані раніше квитки залишаються дійсними.

"Премія YUNA — грандіозна подія, до якої ми всією командою готуємося цілий рік! Окрім нас готуються й артисти: цьогоріч на сцені палацу Україна глядачі побачать 12 виступів. Тому ми намагалися оперативно узгодити максимально зручну для всіх артистів дату. Дякуємо усім, хто з нами. YUNA must go on!",– прокоментував генеральний продюсер премії Павло Шилько.

Обрано перших переможців Національної музичної премії YUNA

Вже відомо, що на премії виступлять MÉLOVIN, MARUV, MONATIK, Artem Pivovarov, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash та KRUTЬ. Ще декількох артистів, які вийдуть на сцену 26 травня, організатори оголосять протягом березня. Серед цьогорічних номінантів – Антитіла, Бумбокс, Макс Барських, The HARDKISS, Время и Стекло та інші.

До речі, 9 березня пройшла пре-паті премії Відомі перші імена переможців премії YUNA 2020: серед лауреатів Аlyona Аlyona та Монатік , на якій оголосили переможців в 4 номінаціях. Статуетки вже отримали Аlyona Аlyona, MONATIK, Alina Pash, Луна та MARUV.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

YUNA, Нагороди, YUNA-2020, Музика, Музична прем'єра.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Два випадки коронавірусу зафіксували в Києві
02 Доведено, що якщо жінка розумна, то вона нестерпна
03 Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили
04 Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
05 У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі зачиняють усі культурні місця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
Коронавірус в Україні: головні новини за день
Не забудьте перейти на літній час
Не забудьте перейти на літній час
Курс валют на 16 березня 2020 року
Курс валют на 16 березня 2020 року
&quot;Вірусна мода&quot; заполонила мережу (Фото)
"Вірусна мода" заполонила мережу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся