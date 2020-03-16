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Дати прощального туру "Время и Стекло"

Дати прощального туру "Время и Стекло"
19:13 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини культури:Надя Дорофєєва та Олексій "Позитив" Завгородній поділились із прихильниками останнім кліпом групи та розповіли про причини завершення проєкту.

Історія популярного поп-дуета "Время и Стекло" завершується. Учасники проєкту Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній попрощались із прихильниками ностальгійним відео на пісню "Навсегда/Никогда" з останнього альбому VISLOVO. Крім того, музиканти повідомили, що наостанок поїдуть у прощальний тур Україною, а останньою крапкою в історії групи стане особливий концерт у Києві – 11 вересня у Палаці Україна.

"Цього року гурту виповнюється 10 років. Ми відчуваємо, що віддались на 100% і зробили максимально все як “Время и Стекло”. Як люди, які завжди обожнювали дарувати радість, епатувати, робити нове - ми всіма клітинками душі відчуваємо, що готові до нового етапу",– звернулись музиканти до своїх прихильників.

У невеликому відео-інтерв’ю група розповіла про причини такого рішення та звернулась до своїх прихильників зі словами вдячності. "Время и Стекло" – це пригода, доля, щастя, кайф, труднощі… і звичайно, велика любов. Дякуємо, що пройшли з нами цей величезний 10-літній період життя. Все це робилось для вас, разом із вами і завдяки вам", – говорять музиканти.

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"У найближчі півроку ми будемо готуватися до величезної події в нашому житті – останнього концерту групи "Время и Стекло". Це буде нестандартне шоу від нашої групи. Не можу видавати всі сюрпризи. В абсолютно іншому звучанні ви почуєте всі свої улюблені пісні. Це буде щось абсолютно нове. До цього півроку ми перебуваємо у великій турі – стежте за афішами. Це буде шоу "Фінальні титри", де ми зможемо ще раз заспівати для вас, так що приходьте на концерти", – сказала Надя Дорофєєва.

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Время и Стекло, Гурт, Прощальний тур, Тур Україною.
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