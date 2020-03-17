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Василіса Старшова залишили шоу "Голос країни-10" за власним бажанням

Василіса Старшова залишили шоу "Голос країни-10" за власним бажанням
15:21 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Після безуспішних спроб заручитися підтримкою Зеленського, дівчина вирішила покинути шоу.

Екс-учасниця російського гурту "Ленинград" Василиса Старшова, яка взяла участь в українському проекті Голос країни-10, покинула його за власним бажанням.

Раніше поява дівчини на шоу викликав хвилю обурення в мережі. Справа в тому, що в 2016 році Старшова провела незаконні гастролі в окупованому Росією Криму, після чого потрапила до бази добровольчого центру "Миротворець". Зіткнувшись із засудженням глядачів, дівчина навіть спробувала отримати підтримку президента України Володимира Зеленського.

Увечері 15 березня на сцені проекту відбулися заключні "вокальні бої", і учасників з команди Дана Балана виявилося на одного менше. Як стало відомо пізніше, Василиса Старшова вирішила покинути проект, щоб не провокувати конфлікт.

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Наскільки відомо, у 2016 році, ще в складі гурту "Ленинград", Старшова виступила на фестивалі "Золотая Балка", який проходив на території окупованого півострова. Цим дівчина порушила закони України, а також фактично підтримала агресію Росії відносно України.

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Все по темі:

Ленинград, Дан Балан, Василиса Старшова, Голос Країни 10, Екс-учасниця, Сергій Шнуров.
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