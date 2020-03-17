Юлія Саніна та Меловін влаштують онлайн-концерти

Новини культури:Українські виконавці Юлія Саніна та Меловін в складний для всіх час карантину вирішили підтримати своїх прихильників.

Зірки повідомили, що проведуть онлайн-концерти, які зможе почути кожен охочий.

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна та епатажний співак Меловін намагаються прикрасити сірі будні карантину та будуть проводити концерти у прямому ефірі. Про це артисти повідомили на своїх сторінках в інстаграмі. Послухати улюблених виконавців зможе кожен охочий, а також є змога запропонувати кумиру пісню, яка б мала прозвучати на онлайн-виступі.

Зірки українського шоу-бізнесу всіма силами намагаються розігнати паніку, яка є навколо теми про коронавірус та подарувати людям радість. Юлія Саніна заявила, що в такий складний час буде робити те, що вміє найкраще. Сьогодні, 17 березня, о 20:00 вона виконає відомі пісні у прямому ефірі в інстаграмі.

Я музикант. В такий дивний час я робитиму те, що вмію та люблю, те, що повинна – співати для вас, – написала знаменитість.

Також вона запросила своїх колег – Тіну Кароль та Джамалу приєднатися до флешмобу і відволікти людей від важких думок.

До такої ініціативи також долучився Меловін. Співак порадує прихильників улюбленими треками вже завтра. Артист передав естафету гуртам KAZKA та MARUV.

Зазначимо, раніше про подібні виступи повідомила Карантин – не вирок: Світлана Тарабарова влаштовує онлайн-концерти Світлана Тарабарова. Вона оголосила, що влаштовуватиме онлайн-квартирники щочетверга.