"Коронавірус не пройде": соліст групи Rammstein виступав у надувній бульбашці

Новини культури:Незважаючи на пандемію, Ліндеманн не скасовує концерти.

Лідер Rammstein Тілль Ліндеманн на останньому сольному концерті виступив у надувній бульбашці. Фанати почали жартувати, що це він так рятується від коронавірусу.

Відео і фото виступу Ліндеманна публікують в соцмережах користувачі.

На опублікованих кадрах видно, що частину виступу виконавець дійсно знаходився всередині величезної бульбашки.

Однак, нею справа не обмежилася: на концерті Ліндеманн кидав у натовп торти і запечену рибу.

Концерт відбувся 15 березня в Москві, через пандемію Ліндеманн провів відразу два виступи, бо діє заборона про проведення заходів за участю понад 5 тисяч осіб.