"Коронавірус не пройде": соліст групи Rammstein виступав у надувній бульбашці

Лідер Rammstein Тілль Ліндеманн на останньому сольному концерті виступив у надувній бульбашці. Фанати почали жартувати, що це він так рятується від коронавірусу.
Відео і фото виступу Ліндеманна публікують в соцмережах користувачі.
На опублікованих кадрах видно, що частину виступу виконавець дійсно знаходився всередині величезної бульбашки.
#lindemann pic.twitter.com/uJ3C8IxFyQ— кусочек сырничка (@syrnichkek) March 12, 2020
Однак, нею справа не обмежилася: на концерті Ліндеманн кидав у натовп торти і запечену рибу.
Концерт відбувся 15 березня в Москві, через пандемію Ліндеманн провів відразу два виступи, бо діє заборона про проведення заходів за участю понад 5 тисяч осіб.