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Гурт Go_A буде представляти Україну на Євробачення 2021

Гурт Go_A буде представляти Україну на Євробачення 2021
09:12 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:Наступного року додатковий національний відбір на Євробачення 2021 проводити не будуть.

Гурт Go_A, який повинен був представляти Україну на конкурсі в Нідерландах з 12 по 16 травня, зробив офіційну з цього приводу скасування проведення Євробачення 2020.

"Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021", - йдеться на сторінці гурту у Facebook. За словами учасників колективу, телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ у наступному році додатковий національний відбір не проводитимуть.

"Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною!

Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується - обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. Любимо вас! Ваші Go_A", - написали музиканти. Цю інформацію також підтвердила HR Director Суспільного Вікторія Сидоренко.

"Суспільне мовлення запропонувало переможцям цьогорічного нацвідбору гурту Go_A представляти Україну на наступному Євробаченні 2021 року. Це переможці, яких обрала країна, і таке рішення в цій ситуації буде найбільш справедливим.

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Сподіваюсь, фанати нацвідбору підтримають цю пропозицію", - написала вона у своєму Facebook. Нагадаємо, Євробачення-2020 перенесли на наступний рік через коронавірус.

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Україна, Гурт, Євробачення-2020, пісенний конкурс, Go_A, Євробачення 2021.
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