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"Artik & Asti" випустили новий трек - фанати розчаровані

"Artik & Asti" випустили новий трек - фанати розчаровані
09:54 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: instagram

Новини культури:Композиція "Возьми мою руку" вийшла на лейблі Self Made Music. Гурт "Artik & Asti" розчарували фанатів новою піснею

Український гурт Artik & Asti представила спільний трек зі Стасом Михайловим. Композиція "Візьми мою руку" вийшла на лейблі Self Made Music.

Більшості фанатів не сподобався фіт групи з Михайловим, який, до речі, незаконно відвідував окупований Крим.

 
 
 
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"Навіщо псувати себе Михайловим не ставайте як усі", "Ну нііііііі. Я вас так любила, а потім ви записали дует з Михайловим", "Ну навіщо Михайлов, навііііііщо?", "Фуууу", - захейтили спільну пісню в коментарях.

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«Artik & Asti» — український поп-гурт, заснований у 2010 році продюсером і виконавцем Артемом Умріхіним. До складу гурту входять два артисти: Artik і Asti.

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Сингл, Хит, Прем'єра, Музика, Возьми мою руку.
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