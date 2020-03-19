Джамала записала кавер на хіт Біллі Айліш

Новини культури:Джамала вирішила розважити фоловерів музикою іменитих колег та зовсім скоро пообіцяла потішити своєю.

Знаменита українська виконавиця належить до тих представників вітчизняного шоу-бізнесу, які активно демонструють своє дозвілля під час національного карантину.

На особистій сторінці в інстаграмі Джамала опублікувала відео, у якому виконала хіт No Time To Die тріумфаторки Греммі-2020 18-річної Біллі Айліш. Зірка записала кавер спільно з гітаристами та піаністом. Локаціями зйомок для музикантів стали власні домівки.

Крім того, днями солістка гурту Юлія Саніна та Меловін влаштують онлайн-концерти в інстаграмі The Hardkiss.

Юлія Саніна одна з перших українських зірок провела онлайн-концерт в інстаграмі. Знаменитість передала ініціативу колегам – Джамалі та Тіні Кароль, які публічно реагують на ситуацію в країні та допомагають боротися з панікою.

Так, Джамала оголосила, що готова долучитися до флешмобу та запросила прихильників на онлайн-концерт вже 24 березня о 19:00.

Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. No Time to Die, друзі! Все буде добре,– наголосила артистка.

Незважаючи на те, що відео з'явилося на особистій сторінці співачки нещодавно, менше ніж за добу його переглянули майже 80 тисяч користувачів. Фани радо оцінили такий вчинок кумира та завалили Джамалу проханнями виконати й інші світові хіти: "У вашому виконанні, це справжній скарб та насолода для душі", "До мурашок", "Це так круто, відчуття ніби і справді в одному приміщенні. Можна ще", "У цей непростий час музика об'єднує і підтримує".