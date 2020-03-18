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Біллі Айліш звернулася до фанатів з посланням щодо коронавіруса

Біллі Айліш звернулася до фанатів з посланням щодо коронавіруса
15:03 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Співачка закликала не панікувати і не змітати з прилавків усе підряд.

Біллі Айліш і більшість її шанувальників знаходяться у віковій групі, яка рідко стикається з ускладненнями коронавірусної інфекції, але самосвідомості 18-річної співачки могли б повчитися багато дорослих. У своєму Instagram юна зірка закликала фанатів не панікувати, але й не бути безтурботними.

"Зараз це дійсно велика проблема, і це не жарт, - сказала Біллі. - Через те, що багато хто з нас не бачив цього на власні очі - що [вірус] робить і на кого він впливає - важко зрозуміти, що це реально. Але це дійсно реально, і я бачила, що багато молодих людей в світі ходять в клуби, на пляж, або просто гуляють, тусуються. Це дійсно безвідповідально".

У Instagram-історіях співачка зізналася, що коли вперше дізналася про коронавірус, поставилася до нього не дуже серйозно, але незабаром зрозуміла, що ізоляція під час епідемії - відповідальність не тільки за себе, але і за слабших людей навколо. Також Біллі закликала всіх залишатися в безпеці і мислити раціонально.

 
 
 
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first 2 shows of tour went beautifully ready for more??

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

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"Не панікуйте, запасів достатньо - не нагрібайте абищо", - підкреслила вона.

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Голливуд, Билли Айлиш, Співачка, Коронавірус, Фанати, Послання.
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