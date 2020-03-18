Скачать
Середа, 18.03.2020
Кабмін ухвалює рішення стосовно карантину (Відео)
Кабмін ухвалює рішення стосовно карантину (Відео)
Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону
Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції
Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції

Дженніфер Лопес опублікувала сексуальні знімки (Фото)

Дженніфер Лопес опублікувала сексуальні знімки (Фото)
09:32 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Фото артистка зробила для реклами власної продукції, що привернуло увагу десятків її прихильників.

Невгамовна Дженніфер Лопес не може зупинитись на досягнутому. Наразі вона є успішною співачкою, акторкою, продюсером, блогеркою та експертом популярних шоу. Однак днями Джей Ло дебютувала ще й як дизайнер взуття.

Втілити свої креативні ідеї їй допомогла компанія The Camuto Group. Саме у такій колаборації Дженніфер Лопес випустила першу колекцію власної лінії взуття. Фешн-дебютом артистка одразу похизувалась у мережі. Прихильникам вона показала перше рекламне фото, яке зробила для цього бізнес-проєкту.

Перед камерою Дженніфер Лопес постала в ультракоротких шортах та шкіряній куртці. Вбрання було з трендовим леопардовим принтом, який сексуально виглядав у кадрі. Головним акцентом стали стрункі ноги артистки і дизайнерки, яка приміряла грайливі босоніжки на тонкій шпильці. Чорно-біла світлина приголомшила прихильників Джей Ло, які в очікуванні на появу взуття у продажі. 

Я з радістю оголошую про запуск моєї нової колекції взуття, розробленої мною та виставленої на продаж у DSW, – гордо підписала фото Дженніфер Лопес в середині лютого 2020 року. 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

days #JLoJenniferLopez @DSW

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Ймовірно, артистка взяла приклад зі своїх колег Емілі Ратажковскі та Ешлі Грем, які самі рекламують власні вироби. Нові світлини з рекламної кампанії не змусили чекати: 17 березня Дженніфер Лопес похизувалась сексуальними кадрами, якими вона вирішила розбавити новини про пандемію коронавірусу.  

Алессандра Амбросіо показала спекотні фото у відвертому купальнику (Відео)

Я вдома. Сподіваюся, що ви всі в безпеці. Ось трохи того, що, можливо, урізноманітнить ваш день... Пишаюся запуском своєї нової колекції взуття, – написала Дженніфер Лопес до звабливих фото. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Лопес, Instagram, Дизайнер, Фото, Колекция, Взуття.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий
02 Письменниця Ірена Карпа порівняла карантин у Франції та Україні
03 Автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно
04 Станом на 17 березня в Україні 14 випадків коронавірусу, два - летальні
05 10 музеїв світу, які можна відвідати віртуально доки триває карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві спостерігаються великі затори
У Києві спостерігаються великі затори
Кабмін планує вчергове ухвалити рішення щодо карантину
Кабмін планує вчергове ухвалити рішення щодо карантину
Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами
Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами
Оголошено номінантів премії &quot;Золота Дзиґа&quot; - в лідерах драма &quot;Додому&quot; і комедія &quot;Мої думки Тихі&quot;
Оголошено номінантів премії "Золота Дзиґа" - в лідерах драма "Додому" і комедія "Мої думки Тихі"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся