Дженніфер Лопес опублікувала сексуальні знімки (Фото)

Новини шоу бізнесу:Фото артистка зробила для реклами власної продукції, що привернуло увагу десятків її прихильників.

Невгамовна Дженніфер Лопес не може зупинитись на досягнутому. Наразі вона є успішною співачкою, акторкою, продюсером, блогеркою та експертом популярних шоу. Однак днями Джей Ло дебютувала ще й як дизайнер взуття.

Втілити свої креативні ідеї їй допомогла компанія The Camuto Group. Саме у такій колаборації Дженніфер Лопес випустила першу колекцію власної лінії взуття. Фешн-дебютом артистка одразу похизувалась у мережі. Прихильникам вона показала перше рекламне фото, яке зробила для цього бізнес-проєкту.

Перед камерою Дженніфер Лопес постала в ультракоротких шортах та шкіряній куртці. Вбрання було з трендовим леопардовим принтом, який сексуально виглядав у кадрі. Головним акцентом стали стрункі ноги артистки і дизайнерки, яка приміряла грайливі босоніжки на тонкій шпильці. Чорно-біла світлина приголомшила прихильників Джей Ло, які в очікуванні на появу взуття у продажі.

Я з радістю оголошую про запуск моєї нової колекції взуття, розробленої мною та виставленої на продаж у DSW, – гордо підписала фото Дженніфер Лопес в середині лютого 2020 року.

Переглянути цей допис в Instagram days #JLoJenniferLopez @DSW Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 14 Бер 2020 р. о 11:19 PDT

Ймовірно, артистка взяла приклад зі своїх колег Емілі Ратажковскі та Ешлі Грем, які самі рекламують власні вироби. Нові світлини з рекламної кампанії не змусили чекати: 17 березня Дженніфер Лопес похизувалась сексуальними кадрами, якими вона вирішила розбавити новини про пандемію коронавірусу.

Я вдома. Сподіваюся, що ви всі в безпеці. Ось трохи того, що, можливо, урізноманітнить ваш день... Пишаюся запуском своєї нової колекції взуття, – написала Дженніфер Лопес до звабливих фото.