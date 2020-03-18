Алессандра Амбросіо показала спекотні фото у відвертому купальнику (Відео)

Новини шоу бізнесу:Знаменита бразильська модель Алессандра Амбросіо вкотре похизувалася стрункою та привабливою фігурою у відвертому бікіні.

Зірка поширила серію гарячих фото, де позує на узбережжі.

Алессандра Амбросіо вже неодноразово демонструвала свої спокусливі форми. Модель полюбляє ділитися знімками з еротичних фотосесій, рекламних кампаній світових брендів. Особливе місце у її фотоблогу займають світлини в купальниках. Переглянути цей допис в Instagram Meet our new #FLOWstyle @galfloripa Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 15 Бер 2020 р. о 2:11 PDT Днями красуня опублікувала декільках звабливих кадрів, якими підігріла інтерес до своєї особистості. Переглянути цей допис в Instagram Raising vibrations @ home #staysafe Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 16 Бер 2020 р. о 11:41 PDT

38-річна Алессандра вкотре показала свою відмінну фізичну форму. Модель поширила пристрасні фотографії, на яких позує у купальних власного бренду GAL Floripa. Їй подобається робити акцент на грудях, тому бікіні досить відверті та гарно їх підкреслюють.

Амбросіо можемо бачити у білому або ніжно-блакитному купальниках. На обличчі в знаменитості макіяж в нюдових відтінках, а вуха прикрашають мінімалістичні сережки. Її волосся мокре після купання, що додає образу сексуальності.