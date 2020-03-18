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Алессандра Амбросіо показала спекотні фото у відвертому купальнику (Відео)

Алессандра Амбросіо показала спекотні фото у відвертому купальнику (Відео)
08:49 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменита бразильська модель Алессандра Амбросіо вкотре похизувалася стрункою та привабливою фігурою у відвертому бікіні.

Зірка поширила серію гарячих фото, де позує на узбережжі.

Алессандра Амбросіо вже неодноразово демонструвала свої спокусливі форми.

Модель полюбляє ділитися знімками з еротичних фотосесій, рекламних кампаній світових брендів. Особливе місце у її фотоблогу займають світлини в купальниках.

 
 
 
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Meet our new #FLOWstyle @galfloripa

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Днями красуня опублікувала декільках звабливих кадрів, якими підігріла інтерес до своєї особистості.

 
 
 
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Raising vibrations @ home #staysafe

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

38-річна Алессандра вкотре показала свою відмінну фізичну форму. Модель поширила пристрасні фотографії, на яких позує у купальних власного бренду GAL Floripa. Їй подобається робити акцент на грудях, тому бікіні досить відверті та гарно їх підкреслюють.

 
 
 
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The universal field is the energy of life, it is our spiritual connection with the universe. Formless, unlimited, infinite potential in constant motion. . #WAVEstyle & #FLOWstyle . by @mhternes

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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Амбросіо можемо бачити у білому або ніжно-блакитному купальниках. На обличчі в знаменитості макіяж в нюдових відтінках, а вуха прикрашають мінімалістичні сережки. Її волосся мокре після купання, що додає образу сексуальності.

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Все по темі:

Модель, Instagram, Алессандра Амбросио, Купальник, Відео, Гарячі Фото, Бразильська.
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