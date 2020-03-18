Алессандра Амбросіо показала спекотні фото у відвертому купальнику (Відео)

Зірка поширила серію гарячих фото, де позує на узбережжі.
Алессандра Амбросіо вже неодноразово демонструвала свої спокусливі форми.
Модель полюбляє ділитися знімками з еротичних фотосесій, рекламних кампаній світових брендів. Особливе місце у її фотоблогу займають світлини в купальниках.
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Днями красуня опублікувала декільках звабливих кадрів, якими підігріла інтерес до своєї особистості.
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38-річна Алессандра вкотре показала свою відмінну фізичну форму. Модель поширила пристрасні фотографії, на яких позує у купальних власного бренду GAL Floripa. Їй подобається робити акцент на грудях, тому бікіні досить відверті та гарно їх підкреслюють.
Амбросіо можемо бачити у білому або ніжно-блакитному купальниках. На обличчі в знаменитості макіяж в нюдових відтінках, а вуха прикрашають мінімалістичні сережки. Її волосся мокре після купання, що додає образу сексуальності.